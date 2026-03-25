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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「ヒドすぎる対応！沖縄の活動家は謝る気があるの？女子高生が巻き込まれた辺野古転覆事故！」を公開した。動画では、沖縄県名護市辺野古沖で起きたボート転覆事故について言及し、女子高生らの命を預かっていた活動家団体のずさんな管理体制や、謝罪会見での不誠実な態度に対して強い怒りと懸念を示した。



竹田氏は冒頭、事故を起こした船の手配について、大手旅行会社は関知しておらず、抗議活動を行う市民団体が独自に行っていたと説明。「お客さんを乗せて運航する場合、事業登録をしなくてはいけない」と知床の観光船沈没事故以降に厳格化されたルールを提示しつつ、当該団体が無登録の違法状態で、さらに保険にも未加入であったことを指摘した。「ボランティアだからしなくていいと思った」という団体の主張に対し、実際には船員に対して「1人5000円ずつ毎回渡してたという話が出てきている」と実態を明かし、「金もらってんじゃねえかって話ですよね」と呆れた様子を見せた。



さらに、新聞に掲載された「平和団体に衝撃」という見出しの謝罪会見の写真を提示し、ジャージや普段着のまま臨む姿勢を問題視。「謝る気あります？」「こんな格好でお詫びに行く人が一体日本中どこにいるんですか？」と怒りを露わにし、命を奪った事態に対する誠意のなさを糾弾した。また、チャックが開いたままの参加者にも触れ、「およそ謝罪の態度じゃない」と一蹴。「こんな人たちに生徒の命を委ねたんですよ」と、大切な命を預けた学校側の判断についても疑問を呈した。



最後に竹田氏は、亡くなった船長や女子高生が基地反対運動とは全く関係のない、純真無垢な一般市民であった事実に触れ、「これがもう胸クソ悪い話なんですよ」と強い言葉で事態の理不尽さを表現。「真面目に暮らしている人が、このめちゃくちゃな基地反対運動の結果、命を落としている」と述べ、違法な活動家たちの無責任な行動によって尊い命が奪われた現実に対する深い悲しみと無念さを滲ませて動画を締めくくった。