2026年3月29日の放送をもって、40年の歴史に幕を閉じる『アッコにおまかせ！』。長らくTBS系列の日曜“お昼の顔”としてお茶の間を楽しませた和田アキ子だが、いよいよ1985年から務めてきた長寿番組の司会を降りる。

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ところが3月24日、『おまかせ！』終了のタイミングを見計らってか、4月7日からスタートする同局の新番組が発表された。タイトルは『アッコとジャンボ』で、和田とお笑いコンビ『レインボー』のジャンボたかおによる新番組だ。

『おまかせ！』ではスタジオで番組を仕切っていた和田だが、なんでも『アッコとジャンボ』では街ロケを敢行。ジャンボと都内名所を散歩しながら、隠れた名所を探る“街ブラ”バラエティーになるとのこと。

2人合わせて身長357cmのビッグなコンビ結成に、Xでは《どんな化学反応が生まれるのか楽しみ》《ロケで大暴れする予感》《地上波で何が起こるか想像つかない》などと、あまり見なかった和田の街ロケに期待の声が寄せられる一方ーー、

「引退したかった」の本音

《アッコにおまかせが終わったと思ったら、またアッコが出てくるの!? もう出なくていいよ》

《この人の番組需要あるの？ もういいんじゃないの、TBSさん》

《まだアッコにまかせられる!?》

『おまかせ！』を終えて間もないだけに、舌の根の乾かぬうちに新番組に出演する、また和田に“おまかせ”するTBSにゲンナリする視聴者も。しかしながら和田、3月29日には日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演することも『オリコンニュース』で伝えられているのだが、

【「肩をたたかれる前に引退したかった」】

番組内では芸能生活58年と、『おまかせ！』終了にも触れられて「引退」の本音をのぞかせているとも。

ではナゼ、TBSは「引退したがっている」和田を再起用する必要があったのだろうか。かつてキー局で情報バラエティー番組に携わった元プロデューサーによると、

「アッコさんは間違いなくTBSの功労者です。テレビ界の慣例として、帯番組のMCや司会者を務めたタレントさんに別枠での新番組を用意することがあります。これは感謝や慰労のほか、視聴者に“人気が落ちての降板”と思わせないための措置として、本人や所属事務所への誠意とされます」

なるほど、功労者をすぐに“切る”わけにはいかず、視聴率も度外視した上で火曜日深夜枠（0：56）を用意したわけだ。そして和田の街ロケにも真意があるのだとか。

2024年に股関節を手術している

「一昨年（2024年）に股関節を手術したアッコさんですが、街ブラ企画にOKを出したことで体調も万全に戻っていると見えます。2025年にはライブ活動も再開させているだけに、新番組で本格始動をアピールしたい思惑もあるのでしょう。

それにハプニングがつきものの街ブラだけに、たとえ深夜でもネットニュースで取り上げられて話題になり、ゴールデン進出の可能性もありますよ。やはり局としても早々に、大スターを引退させるわけにはいきませんからね」（前出・元プロデューサー）

まだまだ和田に「おまかせ」したいようで。