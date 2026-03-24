「地上波で見られる？」「よくやった！」日本サッカー界に届いた“新たな動き”に反響拡大「どれだけ露出が増えるか」

「地上波で見られる？」「よくやった！」日本サッカー界に届いた“新たな動き”に反響拡大「どれだけ露出が増えるか」