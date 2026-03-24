「地上波で見られる？」「よくやった！」日本サッカー界に届いた“新たな動き”に反響拡大「どれだけ露出が増えるか」
日本サッカー協会（JFA）が３月24日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（2027〜2030）」契約を締結することで基本合意したと発表した。
発表によると、今回の契約により、2027年１月１日から2030年12月31日までの４年間、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポート。対象には、SAMURAI BLUE（日本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）、U-23日本代表に加え、フットサル日本代表やビーチサッカー日本代表など、すべてのカテゴリーが含まれる。
JFAはこれまでも安定した放送・配信環境の整備に取り組んできたが、今回の契約更新により、地上波放送やOTT（インターネット配信）各社との連携を通じて、より多様な視聴機会の提供を目ざすとしている。
この発表に、SNS上ではファンも敏感に反応。「地上波で見られる？」「よくやった！」「頑張ってもらいましょう！」「これは大きいニュースでいいのかな？」「今後どういう改善がなされるか注目される」「フットサルとビーチサッカーも含んでますね」「JFAが権利を有する…ってのはどこまでなんだ？」「ホッとした」「これでどれだけTVの露出が増えるか」といった声が上がり、今後の放送環境の変化に関心が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
発表によると、今回の契約により、2027年１月１日から2030年12月31日までの４年間、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポート。対象には、SAMURAI BLUE（日本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）、U-23日本代表に加え、フットサル日本代表やビーチサッカー日本代表など、すべてのカテゴリーが含まれる。
JFAはこれまでも安定した放送・配信環境の整備に取り組んできたが、今回の契約更新により、地上波放送やOTT（インターネット配信）各社との連携を通じて、より多様な視聴機会の提供を目ざすとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」