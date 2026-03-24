元ジャンポケ斉藤慎二被告「偽アカウントが確認されています！」DMなどの注意喚起
不同意性交の罪などに問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）が24日、自身のSNSでバームクーヘン店の偽アカウントが作られたことを確認し、DMなどに注意するよう呼びかけた。
【写真】斉藤被告が報告した偽アカウントの画像
斉藤はTikTokの偽アカウントの写真を公開し「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」と報告。「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と注意喚起した。
偽アカウントはアイコンに斉藤のイラストを使用し、店名も斉藤のショップ「クーヘンSAITO」に似せた店名で、フォロワーは1198人もいる。斉藤は画像の上に「今後も安心して楽しんでいただけるよう、引き続き情報発信していきます。よろしくお願いします」とコメントを掲載した。
斉藤は2024年10月に警視庁に不同意性交などの疑いで書類送検されたことを受けて、吉本興業が契約解除を発表。25年4月からバームクーヘン販売を開始した。今年3月から初公判が始まり、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認、無罪を主張している。
【写真】斉藤被告が報告した偽アカウントの画像
斉藤はTikTokの偽アカウントの写真を公開し「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」と報告。「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と注意喚起した。
斉藤は2024年10月に警視庁に不同意性交などの疑いで書類送検されたことを受けて、吉本興業が契約解除を発表。25年4月からバームクーヘン販売を開始した。今年3月から初公判が始まり、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認、無罪を主張している。