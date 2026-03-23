成田凌『冬のなんかさ、春のなんかね』クランクアップ！「幸せな時間だったんだなと思っています」
杉咲花が主演を務めるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）より、クランクアップを迎えた成田凌のコメントが到着した。最終回は3月25日に放送される。
【写真】杉咲花から花束を贈られ笑顔を見せる成田凌
本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。
このたび、3月25日の最終話放送を前に、成田凌がクランクアップを迎えた。
成田が演じた佐伯ゆきおは、文菜の現在の彼氏。2人はコインランドリーで出会い、共通の好きな音楽をきっかけに会話を重ね、交際するようになる。これまでの恋愛経験や出会った人々との関係から、ひとりの人をきちんと好きになることを避けて生きてきた文菜だったが、ゆきおと過ごすうちに、彼の存在がかけがえのないものだと気づいていく。
しかし、ゆきお以外の男性とも会っている自分に後ろめたさを感じ、嘘をついていることに苦しむ文菜は、やがてゆきおと向き合う決意を固める。一方のゆきおも、その想いに気づいているのかいないのか、何かに悩みを抱え、美容室の従業員・紗枝（久保史緒里）に相談していた。
成田は、映画『愛がなんだ』『街の上で』『1122 いいふうふ』と今泉作品に出演しており、今泉が信頼を寄せる俳優の一人だ。そして本作では、連続テレビ小説『おちょやん』以来となる杉咲との共演が実現。前作で夫婦役を演じた2人が、今作では恋人役を演じることでも話題を集めている。
成田は、まさに「雪」のように常に優しいゆきおを好演し、文菜とのシーンでは穏やかな時間の流れを感じさせる。一方で、時折見せるかすかな寂しげな表情も印象的だ。クランクアップの際、成田は「この作品のことがすごく好きで、日々楽しい思いをさせてもらっていたんだなあと実感して。本当に幸せな時間だったんだなと思っています」とコメントしている。
第9話では、その表情に隠された優しさの奥にある切なさや葛藤が明らかに。最終話では、2人は「話したいことがある」として、ゆきおの誕生日に会う約束をする。ゆきおは文菜と別れるつもりだと紗枝に話していたが、果たしてどのような結末を迎えるのか。
水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』最終回は、日本テレビ系にて3月25日22時放送。
※成田凌のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■成田凌
あっと言う間に終わってしまいましたが、昨日ふいに「あ、終わっちゃうなあ」と寂しくなったときに、この作品のことがすごく好きで、日々楽しい思いをさせてもらっていたんだなあと実感して。本当に幸せな時間だったんだなと思っています。素晴らしい現場で楽しかったです。お疲れ様でした。
【写真】杉咲花から花束を贈られ笑顔を見せる成田凌
本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。
成田が演じた佐伯ゆきおは、文菜の現在の彼氏。2人はコインランドリーで出会い、共通の好きな音楽をきっかけに会話を重ね、交際するようになる。これまでの恋愛経験や出会った人々との関係から、ひとりの人をきちんと好きになることを避けて生きてきた文菜だったが、ゆきおと過ごすうちに、彼の存在がかけがえのないものだと気づいていく。
しかし、ゆきお以外の男性とも会っている自分に後ろめたさを感じ、嘘をついていることに苦しむ文菜は、やがてゆきおと向き合う決意を固める。一方のゆきおも、その想いに気づいているのかいないのか、何かに悩みを抱え、美容室の従業員・紗枝（久保史緒里）に相談していた。
成田は、映画『愛がなんだ』『街の上で』『1122 いいふうふ』と今泉作品に出演しており、今泉が信頼を寄せる俳優の一人だ。そして本作では、連続テレビ小説『おちょやん』以来となる杉咲との共演が実現。前作で夫婦役を演じた2人が、今作では恋人役を演じることでも話題を集めている。
成田は、まさに「雪」のように常に優しいゆきおを好演し、文菜とのシーンでは穏やかな時間の流れを感じさせる。一方で、時折見せるかすかな寂しげな表情も印象的だ。クランクアップの際、成田は「この作品のことがすごく好きで、日々楽しい思いをさせてもらっていたんだなあと実感して。本当に幸せな時間だったんだなと思っています」とコメントしている。
第9話では、その表情に隠された優しさの奥にある切なさや葛藤が明らかに。最終話では、2人は「話したいことがある」として、ゆきおの誕生日に会う約束をする。ゆきおは文菜と別れるつもりだと紗枝に話していたが、果たしてどのような結末を迎えるのか。
水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』最終回は、日本テレビ系にて3月25日22時放送。
※成田凌のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■成田凌
あっと言う間に終わってしまいましたが、昨日ふいに「あ、終わっちゃうなあ」と寂しくなったときに、この作品のことがすごく好きで、日々楽しい思いをさせてもらっていたんだなあと実感して。本当に幸せな時間だったんだなと思っています。素晴らしい現場で楽しかったです。お疲れ様でした。