NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送りつけた逸話も…演じるのは？

３月22日に放送された第十一回「本圀寺の変」で、将軍・足利義昭が三好三人衆から襲撃を受けます。

そこで三好長逸・三好宗渭・岩成友通という3人に加え、信長に追われたはずのあの人の生き生きとした姿を再び目にすることができたため、喜んだ視聴者が少なからずいたようで…。

＊以下第十一回のネタバレを含みます。

＜第十一回のあらすじ＞

畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。

大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。

そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。

背後で糸を引いていた龍興

今回のドラマにて、会合衆から鉄砲三百丁を購入する案を提案した小一郎。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

しかし、藤吉郎が堺へ赴くと、その鉄砲は津田宗及の差配によって、すでに三好三人衆へと流れていたことが判明。さらに、その背後で糸を引いていたのは、美濃を追われたはずの斎藤龍興でした。

すると三好三人衆は龍興とともに、足利義昭のいる京の本圀寺を襲撃。幕府側は窮地に追い込まれます。

その最中、義昭自らが庭に姿を現し、兵たちを鼓舞したことで戦況は持ち直しますが、戦いは一進一退の様相を呈していきました。

お主ら、どこまでお人よしなのじゃ

そんな中、苛立ちを募らせた龍興。

「手ぬるいのう。なぜ火を放たぬ。まさか仏の顔色をうかがっているのではあるまいな？ 東大寺を燃やしたお主らが…」と挑発し、火矢を放たせようとします。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

しかし、機転を利かせた小一郎が僧侶に扮して脅しをかけたことで、いったん攻撃はストップ。その様子を見た龍興は「あやつ、どこかで…」と不審げにつぶやきます。

その後、業を煮やした三人衆が焦りを見せると、龍興は「お主ら、どこまでお人よしなのじゃ。さっさと火を放て。そうすれば温まることもできる。一挙両得じゃ」と冷酷に言い放ちます。

しかしその直後、堺で兵を調達してきた藤吉郎たちの軍勢が駆けつけたことで、小一郎たち幕府側は危機を脱することに成功するのでした。

視聴者の反応

斎藤道三の孫にあたりながら、信長の侵攻によって美濃を追いやられた龍興。

多くの大河ドラマではそこで登場する機会が失われてきたようですが、『豊臣兄弟！』では、三好三人衆と手を組み、再び京の動乱に関わる形で姿を現しました。

なお史実では、その後も各地を転々とした末、1573年の一乗谷城の戦いにおいて、朝倉義景に従って戦い、最期を迎えたと伝えられている龍興ですが、本作の中で以後、どのように描かれ、再びどのような形で関わっていくのか、楽しみに感じている視聴者が多くいたようです。

実際、SNSでは「龍興、序盤に倒されるけど、その後も生きてちょいちょい敵として登場して＜奴らを侮るな！＞と言える美味しい役を得たな」「三好三人衆の先輩小悪党として元気な姿が見られて良かった」「毎回バイキンマンの様に出そうな勢い」「普通の戦国ものなら 美濃を追われて終わりなのに、分かってるなーという大河」「朝倉滅亡前夜までしつこく現れてほしい」「龍興は美濃で何度も信長に煮え湯を飲ませているし、決して言われているような無能な武将ではなかったと思います。今回の斎藤龍興がいちばん実物に近いのではないでしょうか」といった声がみられていました。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。