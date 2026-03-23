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【泌尿器科医が解説】前立腺がんの悪性度を測る「グリソンスコア」とは？早期発見に繋がるPSA検査から診断までの流れ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

第二川崎幸クリニック泌尿器科の加藤温医師が、YouTubeチャンネル「みんなの健康塾ちゃんねる」で、「【泌尿器科医監修】前立腺がん～PSA検査から診断・治療までの流れ～」と題した動画を公開。男性のがん罹患数で最多でありながら、自覚症状が出にくい「前立腺がん」について、検査から治療までのプロセスを解説した。



動画の冒頭では、前立腺がんが2021年の統計で男性のがん罹患数の第1位であり、その数は年々増加傾向にあると報告。一方で、5年相対生存率は92.1%と比較的高いことから、早期に発見し、適切な治療を開始することが極めて重要であると強調した。しかし、前立腺がんには症状が分かりにくいという特徴があるため、定期的な検査が不可欠となる。



検査の第一歩は、血液検査で測定する「PSA検査」である。これは前立腺から分泌されるPSAというタンパク質の値を調べるもので、一般的に数値が「4」を超えるとがんが疑われる。PSA値が高い場合は、次にMRI検査を実施。がんの疑いを5段階でスコア化し、その結果をもとに確定診断のための「前立腺生検」が必要かどうかを判断する。



生検でがんが発見された場合、その悪性度を「グリソンスコア」と呼ばれる指標で評価する。これは、採取した組織の中でがんが占める面積が最も多い部分と2番目に多い部分の悪性度（顔つき）をそれぞれ5段階で評価し、合算した数値（2～10）で示される。このスコアが高いほど悪性度が高いと判断され、後の治療方針を決定する重要な要素となる。



治療法は、がんの進行度や転移の有無によって大きく異なる。転移がなく前立腺内にとどまっている「限局がん」の場合は手術や放射線治療が選択されるが、骨やリンパ節などに転移している場合は、男性ホルモンの分泌を抑える内分泌療法（ホルモン療法）や化学療法が中心となる。



加藤氏は、早期発見のため、50歳以上の男性や、家族に前立腺がんの既往歴がある方は特にPSA検査を受けることを推奨。自治体によっては特定健診と同時に受診できたり、費用補助があったりする場合もあるため、一度確認してほしいと呼びかけた。