“次世代アイドル”Toi Toi Toi星野ティナ、活動再開を発表 5月から新体制スタート・1周年公演も開催決定【詳細】
【モデルプレス＝2026/03/22】発起人・朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」が2026年3月21日、公式X（旧Twitter）を更新。活動休止していた星野ティナが活動再開することを報告し、5月16日の1周年公演から新体制での活動をスタートさせることがわかった。
【写真】メンバーが涙…休養メンバー復帰の瞬間
公式Xでは、「治療・療養により一時活動を休止しておりました星野ティナですが、5月16日（土）Spotify O-WESTにて行われる『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re：solution〜』よりライブ活動を再開するとともに、SNSにつきましても本日より再開いたします」と星野の復帰を報告。「関係者の皆様、ならびにファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とし、「今後ともToi Toi Toiへの変わらぬご声援を、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
また、5月16日にSpotify O-WESTにて『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re：solution〜』を開催することも明らかに。1月に萩田こころ・山田せいあの2人が加入したToi Toi Toiとしては、新体制後初となる8人体制での活動がスタートする。公式Xでは、ライブの開催を発表する様子や、星野が久々にファンの前に姿を表し「本当に皆さんにすごく会いたくて、今日をすごく楽しみにしていました！嬉しい！」とステージで再会を喜ぶ動画も公開された。
星野は、公式の投稿を引用し「トイミーーにサップラーイズ！！つたえたいことありすぎてるけど…まずはただいまーーーーみんなのおかえりの声熱くて泣ける、、」とファンへメッセージ。久々のステージについては「あのね、久しぶりにトイミーの顔見れて嬉しかったのと初めましての方がたくさんいて嬉しかったのと、、（応援DMとか沢山本当にありがとう救われてた）何よりメンバーがサプライズ登場知ってたのにも関わらず泣いて喜んでくれて本当に、、心から嬉しいし改めてトイトイトイが大好き」と喜びを綴っていた。
今回のライブ開催と星野の復帰を受け、メンバーが次々とSNSを更新。萩田は「ティナちゃんが隣にいるぅ」、橋本萌花は「てぃおかえり」と発表の様子を引用し、コメント。さくらももは「本当にかえってきてくれたんだって実感湧いて気づいたら涙止まんなかった」、山田は「おかえりだよぉほんっとうにうれしい！！」と喜びを伝えた。
前垣さらは星野の復帰報告と共に、ライブ開催についても触れ「8人で立つ思い出の場所みゆなと会えますように（本文ママ）」と意気込み。谷屋京香は、星野との2ショットを添え「まずは無事に今日を迎えることができて本当によかった 初めて8人でステージに立てた姿を皆に見せれて本当に嬉しい！ステージ復帰の5/16まで絶対に無理しないで、一緒に頑張るぞー！」と前向きに綴っていた。
Toi Toi Toiは挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援するプロジェクトとしてスタートしたオーディション「Dark Idol PROJECT」を勝ち抜いた一条カオリ・谷屋・橋本・星野・前垣・さくらの6人によって2025年4月にデビュー。2025年12月4日には元アイドルの萩田、山田が新メンバーとして加入することが発表され、2026年1月5日に開催された「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」にて新体制で初ライブを行った。（modelpress編集部）
日程：2026年5月16日（土）
会場：東京都 Spotify O-WEST
時間：開場 16：45／開演 17：30
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◆Toi Toi Toi星野ティナが復帰・5月より8人体制で活動スタート
公式Xでは、「治療・療養により一時活動を休止しておりました星野ティナですが、5月16日（土）Spotify O-WESTにて行われる『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re：solution〜』よりライブ活動を再開するとともに、SNSにつきましても本日より再開いたします」と星野の復帰を報告。「関係者の皆様、ならびにファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とし、「今後ともToi Toi Toiへの変わらぬご声援を、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
また、5月16日にSpotify O-WESTにて『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re：solution〜』を開催することも明らかに。1月に萩田こころ・山田せいあの2人が加入したToi Toi Toiとしては、新体制後初となる8人体制での活動がスタートする。公式Xでは、ライブの開催を発表する様子や、星野が久々にファンの前に姿を表し「本当に皆さんにすごく会いたくて、今日をすごく楽しみにしていました！嬉しい！」とステージで再会を喜ぶ動画も公開された。
星野は、公式の投稿を引用し「トイミーーにサップラーイズ！！つたえたいことありすぎてるけど…まずはただいまーーーーみんなのおかえりの声熱くて泣ける、、」とファンへメッセージ。久々のステージについては「あのね、久しぶりにトイミーの顔見れて嬉しかったのと初めましての方がたくさんいて嬉しかったのと、、（応援DMとか沢山本当にありがとう救われてた）何よりメンバーがサプライズ登場知ってたのにも関わらず泣いて喜んでくれて本当に、、心から嬉しいし改めてトイトイトイが大好き」と喜びを綴っていた。
◆星野ティナ復帰にメンバー反応
今回のライブ開催と星野の復帰を受け、メンバーが次々とSNSを更新。萩田は「ティナちゃんが隣にいるぅ」、橋本萌花は「てぃおかえり」と発表の様子を引用し、コメント。さくらももは「本当にかえってきてくれたんだって実感湧いて気づいたら涙止まんなかった」、山田は「おかえりだよぉほんっとうにうれしい！！」と喜びを伝えた。
前垣さらは星野の復帰報告と共に、ライブ開催についても触れ「8人で立つ思い出の場所みゆなと会えますように（本文ママ）」と意気込み。谷屋京香は、星野との2ショットを添え「まずは無事に今日を迎えることができて本当によかった 初めて8人でステージに立てた姿を皆に見せれて本当に嬉しい！ステージ復帰の5/16まで絶対に無理しないで、一緒に頑張るぞー！」と前向きに綴っていた。
◆Toi Toi Toiって？
Toi Toi Toiは挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援するプロジェクトとしてスタートしたオーディション「Dark Idol PROJECT」を勝ち抜いた一条カオリ・谷屋・橋本・星野・前垣・さくらの6人によって2025年4月にデビュー。2025年12月4日には元アイドルの萩田、山田が新メンバーとして加入することが発表され、2026年1月5日に開催された「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」にて新体制で初ライブを行った。（modelpress編集部）
◆「Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re：solution〜」公演概要
日程：2026年5月16日（土）
会場：東京都 Spotify O-WEST
時間：開場 16：45／開演 17：30
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