「ガソリンが安くなるだけのカード」は損！アポロステーションプラチナが実は最強の決済カードだった
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【最強クレカ】年会費2.2万円でコンシェルジュ付帯！ただのガソリンカードではない「アポロステーションプラチナ」を徹底解説」と題した動画を公開。
「apollostation THE PLATINUM」について、ガソリンカードという先入観を覆すハイスペックなプラチナカードとしての実力を解説している。
動画では、クレジットカード初心者が「一見するとただのガソリンカードに見えるんですけど、中身を調べるとガチのプラチナカードスペックですよね？」と疑問を投げかける。
これに対し、ゴールドカードマニア氏は「名前で少し損をしている」と述べ、多くの人が「ガソリン専用でしょ？」と見過ごしがちなこのカードが、実はクレジットカード業界屈指の「実利派プラチナ」だと指摘した。
年会費22,000円（年間300万円利用で次年度無料）という条件は一見ハードルが高い。
しかし、ゴールドカードマニアは、たとえ無料にならなくても「年会費22,000円を払う価値が十分にあるスペック」だと断言。その理由として、まずどこで使っても「還元率1.2%」という基本性能の高さを挙げる。
一般的な高還元カードが1.0%の中、この「0.2%の差」が大きなメリットになるという。
さらに、世界中の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」の最上位「プレステージ会員（年会費約7万円相当）」や、24時間対応の「コンシェルジュ」が付帯。
これらは通常、より高額な年会費のカードで提供されるサービスであり、その費用も年会費22,000円に含まれると説明した。
ライバルカードとして「セゾンプラチナ・アメックス」と比較。年会費はアポロステーションプラチナが11,000円安く、基本還元率も高いため「貯まりやすい」と評価。
一方で、レストランのコース料理が1名分無料になるようなグルメ特典はないため、「華やかさより実利」を求める人向けの構成だと分析した。
最後に、出光系列でのガソリン割引を「最後にして最強のダメ押し」と表現。これは車を持つ人への「追加ボーナス」であり、車がない人にとっても、他のプラチナカードより安く高還元率な「優秀な決済カード」だと結論づけた。
「修行に失敗しても痛くない」ほどの価値があるとし、先入観で判断するのはもったいないと締めくくった。
「apollostation THE PLATINUM」について、ガソリンカードという先入観を覆すハイスペックなプラチナカードとしての実力を解説している。
動画では、クレジットカード初心者が「一見するとただのガソリンカードに見えるんですけど、中身を調べるとガチのプラチナカードスペックですよね？」と疑問を投げかける。
これに対し、ゴールドカードマニア氏は「名前で少し損をしている」と述べ、多くの人が「ガソリン専用でしょ？」と見過ごしがちなこのカードが、実はクレジットカード業界屈指の「実利派プラチナ」だと指摘した。
年会費22,000円（年間300万円利用で次年度無料）という条件は一見ハードルが高い。
しかし、ゴールドカードマニアは、たとえ無料にならなくても「年会費22,000円を払う価値が十分にあるスペック」だと断言。その理由として、まずどこで使っても「還元率1.2%」という基本性能の高さを挙げる。
一般的な高還元カードが1.0%の中、この「0.2%の差」が大きなメリットになるという。
さらに、世界中の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」の最上位「プレステージ会員（年会費約7万円相当）」や、24時間対応の「コンシェルジュ」が付帯。
これらは通常、より高額な年会費のカードで提供されるサービスであり、その費用も年会費22,000円に含まれると説明した。
ライバルカードとして「セゾンプラチナ・アメックス」と比較。年会費はアポロステーションプラチナが11,000円安く、基本還元率も高いため「貯まりやすい」と評価。
一方で、レストランのコース料理が1名分無料になるようなグルメ特典はないため、「華やかさより実利」を求める人向けの構成だと分析した。
最後に、出光系列でのガソリン割引を「最後にして最強のダメ押し」と表現。これは車を持つ人への「追加ボーナス」であり、車がない人にとっても、他のプラチナカードより安く高還元率な「優秀な決済カード」だと結論づけた。
「修行に失敗しても痛くない」ほどの価値があるとし、先入観で判断するのはもったいないと締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
年会費無料のゴールドカードを複数保有している30代独身男性がさまざまなカードについて紹介します。申込の方法から難易度、年会費を無料にする方法まで解説しています。カードの申し込みは下記のサイト経由で行うと通常よりお得に発行できる場合もあります！https://gold-card-mania.com/