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「ガソリンが安くなるだけのカード」は損！アポロステーションプラチナが実は最強の決済カードだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【最強クレカ】年会費2.2万円でコンシェルジュ付帯！ただのガソリンカードではない「アポロステーションプラチナ」を徹底解説」と題した動画を公開。

「apollostation THE PLATINUM」について、ガソリンカードという先入観を覆すハイスペックなプラチナカードとしての実力を解説している。



動画では、クレジットカード初心者が「一見するとただのガソリンカードに見えるんですけど、中身を調べるとガチのプラチナカードスペックですよね？」と疑問を投げかける。

これに対し、ゴールドカードマニア氏は「名前で少し損をしている」と述べ、多くの人が「ガソリン専用でしょ？」と見過ごしがちなこのカードが、実はクレジットカード業界屈指の「実利派プラチナ」だと指摘した。



年会費22,000円（年間300万円利用で次年度無料）という条件は一見ハードルが高い。

しかし、ゴールドカードマニアは、たとえ無料にならなくても「年会費22,000円を払う価値が十分にあるスペック」だと断言。その理由として、まずどこで使っても「還元率1.2%」という基本性能の高さを挙げる。

一般的な高還元カードが1.0%の中、この「0.2%の差」が大きなメリットになるという。



さらに、世界中の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」の最上位「プレステージ会員（年会費約7万円相当）」や、24時間対応の「コンシェルジュ」が付帯。

これらは通常、より高額な年会費のカードで提供されるサービスであり、その費用も年会費22,000円に含まれると説明した。



ライバルカードとして「セゾンプラチナ・アメックス」と比較。年会費はアポロステーションプラチナが11,000円安く、基本還元率も高いため「貯まりやすい」と評価。

一方で、レストランのコース料理が1名分無料になるようなグルメ特典はないため、「華やかさより実利」を求める人向けの構成だと分析した。



最後に、出光系列でのガソリン割引を「最後にして最強のダメ押し」と表現。これは車を持つ人への「追加ボーナス」であり、車がない人にとっても、他のプラチナカードより安く高還元率な「優秀な決済カード」だと結論づけた。

「修行に失敗しても痛くない」ほどの価値があるとし、先入観で判断するのはもったいないと締めくくった。