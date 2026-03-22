好きな人と話したい！他クラスの男子に話しかけるキッカケ７パターン
気になる男子が他のクラスにいた場合、話しかけるキッカケがなく困ってしまうもの。では一体、どのようなキッカケを作れば、自然に話しかけることができるのでしょうか。そこ今回は、みなさんが積極的に会話できるように、「他のクラスの男子に話しかけるキッカケ７パターン」を紹介させて頂きます。
【１】登校のときに元気に挨拶する。
登校での挨拶は、毎日訪れるチャンスです。「おはよう！」という挨拶に加えて、「寒いね。」という天候に関する話題や「いつもこの時間に登校しているの？」などを様々な話題を投げかけることができます。
【２】朝礼の終了後、「長いね。」と話す。
朝礼や集会の解散時、近くに接近したときに声をかけるパターンです。「朝礼、長いよね。」など、朝礼に参加した感想について話しかけることで、スムーズな会話を実現できます。
【３】運動会や合唱コンクールの話について触れる。
運動会や合唱コンクールなどのイベント終了直後に声をかけるパターンです。イベント直後における高揚感を利用することで、スムーズに話しかけることができるでしょう。例えば、「優勝したＢ組、すごかったね。」など、イベントの感想を伝えるなど、自然な会話が可能となります。
【４】気になる男性の周辺でモノを落としてみる。
気になる男性に廊下ですれ違いそうになったとき、モノを落とし、拾ってもらうパターンです。たくさんの本やプリント類など、手助けが必要なモノを落とすことで、一緒に拾ってもらえる可能性があります。ただし、自然にモノを落とす演技は難しいので、演技力が必要となります。
【５】他のクラスにいる女友達に話しかけようとするとき、近くにいる男子に「ごめんねー、通るね。」と声をかける。
他のクラスの女友達に話しかけるため、目の前を通ろうとする場合に声をかけるパターンです。ちょっとした一言でも相手の印象に残り、別の場所で会ったとき、会話をしやすくなります。
【６】部活前に「部活、楽しい？」と質問を投げかける。
部活をやっている男子に話しかけるパターンです。部活の準備をしている男子に対して、「楽しい？」と何気なく質問を投げかけます。部活動に熱心な男子であれば、嬉しそうに答えてくれるでしょう。また、部活前であれば、周囲に友人も少ないので、注目されることなく、声をかけることができます。
【７】友達の家に遊びにいくとき、「◯◯ちゃんの家、どこか知っている？」と道を聞く。
友達の家に遊びに行っている途中、気になる男子に遭遇したときのパターンです。友人の家が分からないフリをして、会話のキッカケを作り出すことが重要です。しっかり困っているフリをして、可愛らしさをアピールしましょう。
他のクラスの男子に声をかけるとき、他にはどのようなキッカケが考えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】登校のときに元気に挨拶する。
登校での挨拶は、毎日訪れるチャンスです。「おはよう！」という挨拶に加えて、「寒いね。」という天候に関する話題や「いつもこの時間に登校しているの？」などを様々な話題を投げかけることができます。
朝礼や集会の解散時、近くに接近したときに声をかけるパターンです。「朝礼、長いよね。」など、朝礼に参加した感想について話しかけることで、スムーズな会話を実現できます。
【３】運動会や合唱コンクールの話について触れる。
運動会や合唱コンクールなどのイベント終了直後に声をかけるパターンです。イベント直後における高揚感を利用することで、スムーズに話しかけることができるでしょう。例えば、「優勝したＢ組、すごかったね。」など、イベントの感想を伝えるなど、自然な会話が可能となります。
【４】気になる男性の周辺でモノを落としてみる。
気になる男性に廊下ですれ違いそうになったとき、モノを落とし、拾ってもらうパターンです。たくさんの本やプリント類など、手助けが必要なモノを落とすことで、一緒に拾ってもらえる可能性があります。ただし、自然にモノを落とす演技は難しいので、演技力が必要となります。
【５】他のクラスにいる女友達に話しかけようとするとき、近くにいる男子に「ごめんねー、通るね。」と声をかける。
他のクラスの女友達に話しかけるため、目の前を通ろうとする場合に声をかけるパターンです。ちょっとした一言でも相手の印象に残り、別の場所で会ったとき、会話をしやすくなります。
【６】部活前に「部活、楽しい？」と質問を投げかける。
部活をやっている男子に話しかけるパターンです。部活の準備をしている男子に対して、「楽しい？」と何気なく質問を投げかけます。部活動に熱心な男子であれば、嬉しそうに答えてくれるでしょう。また、部活前であれば、周囲に友人も少ないので、注目されることなく、声をかけることができます。
【７】友達の家に遊びにいくとき、「◯◯ちゃんの家、どこか知っている？」と道を聞く。
友達の家に遊びに行っている途中、気になる男子に遭遇したときのパターンです。友人の家が分からないフリをして、会話のキッカケを作り出すことが重要です。しっかり困っているフリをして、可愛らしさをアピールしましょう。
他のクラスの男子に声をかけるとき、他にはどのようなキッカケが考えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。