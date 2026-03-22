aimerfeel新作ブラで叶える♡ふわ盛り美胸と快適フィット

「ラクなのにきれいに見せたい」そんな女性の本音に寄り添う、aimerfeelの新作ブラが登場しました。やさしい着け心地と美しいバストラインを同時に叶える“よくばり設計”が魅力♡日常使いしやすい快適さと、自然なボリューム感を演出する機能性を兼ね備えた一枚は、毎日のインナー選びをアップデートしてくれます。

ふわっと盛れる脇高設計

ふわ盛 脇高 単品ブラジャー



価格：3,850円（税込）

やわらかなモールドカップの下辺に厚みを持たせることで、自然な丸みとボリュームを演出。脇高設計とサイドのパワーネットにより、バストの横流れを防ぎながら美しいシルエットをキープします。

長時間の着用でもストレスを感じにくい、快適なフィット感が魅力です。

サイズ：B65～E80(カラー：OW(オフホワイト)／BL(ブラック))

アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル

自分好みに調整できる設計

パッドポケット付きで、お手持ちのパッドを追加すれば左右差や盛り感の調整も可能。※パッドは別売りです。シリコンや低反発パッドなど、お好みに合わせてアレンジできます。

「大きく」ではなく「きれいに」見せたい方や、ナチュラルな美胸を目指したい方にぴったり。やさしい着け心地と補整力を両立した、毎日に寄り添う一枚です。

セットで揃えたいショーツ

ふわ盛 プレーンショーツ



価格：1,320円（税込）

シンプルで使いやすいデザインのショーツは、ブラとセットで揃えることで統一感のあるスタイリングに。デイリー使いしやすく、快適なはき心地で毎日活躍します。

サイズ：M／L／LL(カラー：OW(オフホワイト)／BL(ブラック))

心地よさも美しさも欲張って♡

毎日身につけるブラだからこそ、心地よさもシルエットもどちらも大切にしたいもの。aimerfeelの「ふわ盛脇高ブラ」は、その願いを叶えてくれる頼れる存在です♡

頑張りすぎないのにきれいが続く、そんな理想のバストメイクをぜひ体感してみてください。日常の中で、さりげなく自信をくれる一枚になるはずです♪