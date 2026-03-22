国際評価で成長力が伝わる！ タミヤホーム「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

記事ポイント 建設部門で日本1位を獲得。全産業総合で192位にランクイン。空き家課題に向き合う成長戦略。 建設部門で日本1位を獲得。全産業総合で192位にランクイン。空き家課題に向き合う成長戦略。

建設分野での成長力が国際的に評価された話題です。

タミヤホームが「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で日本の建設部門1位に選ばれました。

空き家問題に向き合う事業づくりや組織づくりが、売上成長とあわせて注目を集めています。

タミヤホーム「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

受賞名：High-Growth Companies Asia-Pacific 2026評価主体：Financial Times、Statista実績：建設部門日本1位、アジア太平洋総合192位従業員数：70名

Financial Timesは英国の経済紙として知られ、Statistaは世界最大級の統計調査データプラットフォームです。

その共同調査で建設部門日本1位に選ばれたことは、タミヤホームの成長が国内外で存在感を高めていることを伝えるニュースです。

アジア太平洋地域の全産業総合ランキングでも192位に入り、建設分野にとどまらない伸びが評価されました。

対象となったのは、アジア太平洋地域の14の国と地域に本社を置く企業です。

評価では年平均成長率に加え、M&Aに頼らないオーガニックな成長や独立性も重視されています。

自力で事業を伸ばしてきた歩みが、今回の順位につながりました。

成長の背景にあるのは、空き家問題を事業の軸に据えた取り組みです。

解体を単なる工事で終わらせず、土地の再生まで見据える“かいたいコンサルティング営業”を打ち出し、読者にとっても社会課題と事業が結びついたわかりやすい成長例になっています。

営業体制でも、現場監督が兼務する慣習とは異なる専門営業パーソン中心の仕組みを確立しました。

近隣対応や手続き、現場管理まで一貫して担うことで、依頼側にとって相談しやすい流れを整えています。

組織面では、アスリート人材の採用も成長を支える柱です。

目標達成への意識とチームワークを備えた人材を迎え、未経験者でも成果を目指せる体制づくりを進めています。

会社の成長を社会貢献につなげる考え方も共有されており、災害時の寄付や子ども食堂へのお米提供といった活動が、働く人のモチベーション向上にもつながっています。

事業の拡大と社会への還元が並行して進む点も、このニュースの見どころです。

ランキング実績では、Construction & engineering部門のアジア太平洋ランキングでも上位に入りました。

日本国内での1位に加え、広いエリアで評価されたことで、地域密着の事業が国際的な基準でも通用することを示しています。

今後は解体工事に加えて、不動産ソリューションやリノベーションを掛け合わせる新たな段階に入りました。

空き家や空き家予備軍に対して、より多角的な提案ができる体制が広がっていきます。

支店体制の強化も進めており、一都三県で不動産・建設課題に向き合う動きがさらに加速しました。

代表取締役社長の田宮明彦氏は、今回の評価についてオーガニックな成長が認められた点に大きな意味があるとコメントしています。

逆境のなかでも人への投資と社会課題への姿勢を崩さなかったことが、現在の組織の土台になったとしています。

読者にとっては、数字の大きさだけでなく、どんな考え方で成長してきたのかまで伝わる受賞ニュースです。

建設や不動産の分野で新しい事業モデルに関心がある人にもおすすめです。

国際的なランキングでの評価をきっかけに、タミヤホームの今後の展開にも目を向けたくなる内容です。

タミヤホーム「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. タミヤホームはどのランキングで評価されたのですか？

Financial TimesとStatistaが共同で実施した「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」です。

Q. どの部門で日本1位になったのですか？

Construction & engineering部門の日本国内ランキングで1位に選ばれました。

Q. 今回の評価で注目されたポイントは何ですか？

年平均成長率に加え、M&Aに頼らないオーガニックな成長と独立性が評価されています。

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