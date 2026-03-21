【ウエスト−３cm】“寝る前５分ストレッチ”を続けただけ。体のラインが変わった簡単習慣
「体重はそれほど増えていないのに、ウエストまわりだけがなんとなく重たい」。そんな変化を感じていたKさん（41歳・事務）。日中は座っている時間が長く、運動する習慣もほとんどなかったといいます。そこで始めたのが、「寝る前に５分だけストレッチをする」というシンプルな習慣でした。
寝る前に体をゆるめる時間を作る
Kさんが取り入れたのは、特別なトレーニングではなく、体をゆっくり伸ばすストレッチ。ベッドに入る前に、腰まわりや体側を中心に５分ほど体を伸ばすだけです。
最初は「これだけで変わるのかな」と半信半疑だったそうですが、続けるうちに体のこわばりがほぐれ、寝つきがよくなった感覚もあったといいます。
体を伸ばすと姿勢も整いやすくなる
日中は座っている時間が長く、腰まわりや背中の筋肉は固まりやすくなります。ストレッチで体を伸ばすことで筋肉の緊張がやわらぎ、姿勢が整いやすくなることも。
Kさんも続けるうちに、日中の姿勢が少しずつ変わってきたと感じたそう。背筋が自然と伸びるようになり、ウエストまわりのシルエットにも変化が出てきました。
２ヶ月でウエスト−３cmを達成
こうした習慣を続けた結果、Kさんは２ヶ月でウエスト−３cm。激しい運動や食事制限をしたわけではありませんが、体を整える時間を作ることで、体のラインが少しずつ変わっていったといいます。
ダイエットというと運動量を増やすことを考えがちですが、まずは体を整える習慣を作ることも大切な一手。寝る前の５分ストレッチなら、忙しい人でも続けやすいダイエット習慣になるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで制作しています
🌼【２ヶ月で−３cm】“姿勢を正す時間”を１日５分作るだけ。ぽっこり下腹が変わる簡単習慣