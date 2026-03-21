【1700人絶賛】もう失敗しない！ランチにおすすめの「絶品カルボナーラ」を作ってみた

つくれぽ1700件超え！絶品カルボナーラを作ってみた

大人から子どもまで人気を集めるカルボナーラは、パスタの定番の味ですよね。ですが、作り方によってはダマができてしまったり、味が物足りなかったりすることも。

そこで今回は、クックパッドで大人気の☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、絶品カルボナーラのレシピを実際に試してみました。簡単でおいしいと、つくれぽが1700件以上投稿されている殿堂入りレシピです。





【材料】（2人分）



スパゲッティ…180g



ベーコン…80g



オリーブ油…大さじ1



にんにく（みじん切りまたはつぶす）…1かけ



A 生クリーム、牛乳…各1/2カップ



A 塩、こしょう…各少々



B 卵黄…2個分



B 粉チーズ…大さじ4（またはとろけないタイプのスライスチーズ2〜3枚）



B 牛乳…大さじ1

※牛乳と生クリームの割合を1:1にすると、ほどよく濃厚でおいしくなります。





火を止めるタイミングがポイント

1. スパゲッティはパッケージの表示よりも1分ほど短くゆでます。ベーコンは食べやすい大きさに切ります。

2. フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて弱火で熱し、ベーコンを加えて炒めます。





3. 2にAを加え、温めておきます。スライスチーズを使う場合は、ここで加えて溶かします。





4. ボウルにBを混ぜ合わせます。





5. 3にスパゲッティを加えて混ぜ、火を止めて30秒ほどおきます。4を加え、よく混ぜ合わせたら完成です。





濃厚な味わいの本格カルボナーラ





チーズと生クリームの濃厚なコクが口いっぱいに広がり、まるでお店で出てくるような本格的な味わいに驚きました。

卵黄と粉チーズを余熱で混ぜているのでダマにならず、初心者の方も安心して作れるのが嬉しいポイント。ソースがスパゲッティにしっかり絡んで、なめらかでクリーミーな口あたりを楽しめます。

生クリームの消費にも◎リピーター多数の一品

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「理想のカルボナーラ」「何度もリピして作っています」など、喜びの声が多く届いています。

カルボナーラは牛乳だけでも作れますが、生クリームを加えるとさらに濃厚でリッチな味わいに仕上がります。お菓子づくりで余ってしまったときの消費にもぴったり。気になった方は作ってみてくださいね。

『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』（宝島社）





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