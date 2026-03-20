「ピーターラビット絵はがき 2026」が郵便局限定で販売開始！春夏の挨拶やお礼状におすすめ
「ピーターラビット(TM)」の世界を、みずみずしいフルーツ＆ベジタブルとともに描いた「ピーターラビット絵はがき 2026」(165円)が登場。
【画像】郵便局限定絵はがきのデザインをもっと見る
■ピーターラビットの作者 生誕160周年 〜ビアトリクス・ポター(TM)からの贈り物〜
『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリクス・ポターさんは1866年7月、ロンドンで生まれた。自然豊かな英国・湖水地方を舞台に描かれた小さなうさぎとユーモラスな仲間たちの物語は100年以上にわたり世界中の人々に愛され続けるベストセラーとなった。また、印税により絵本に描かれたままの姿で遺された湖水地方は2017年世界文化遺産に登録されている。
2026年にはポターさんの生誕から160周年を迎える。「小さな絵本の物語」と「変わらぬ美しい風景」というポターからの贈り物は、今も受け継がれている。
■新作絵はがきは全6種類
優しいタッチで彩られた色とりどりの実りが、物語のワンシーンのように広がる。明るくさわやかなデザインは、春夏の挨拶はもちろん、お礼状やちょっとしたメッセージにもぴったりだ。2026年3月16日より販売が開始されており、全国約1450の郵便局で購入できる。
ぜひ対象の郵便局でチェックしてみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2026
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■ピーターラビットの作者 生誕160周年 〜ビアトリクス・ポター(TM)からの贈り物〜
『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリクス・ポターさんは1866年7月、ロンドンで生まれた。自然豊かな英国・湖水地方を舞台に描かれた小さなうさぎとユーモラスな仲間たちの物語は100年以上にわたり世界中の人々に愛され続けるベストセラーとなった。また、印税により絵本に描かれたままの姿で遺された湖水地方は2017年世界文化遺産に登録されている。
■新作絵はがきは全6種類
優しいタッチで彩られた色とりどりの実りが、物語のワンシーンのように広がる。明るくさわやかなデザインは、春夏の挨拶はもちろん、お礼状やちょっとしたメッセージにもぴったりだ。2026年3月16日より販売が開始されており、全国約1450の郵便局で購入できる。
ぜひ対象の郵便局でチェックしてみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2026