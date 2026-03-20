脱税額約1億5700万円。架空の業務委託費、虚偽の領収書……。インスタグラムには高級ブランド品など華やかなセレブ生活──。その“手口”が改めて白日の下にさらされた。

インフルエンサー・宮崎麗果（本名・黒木麗香／38）の初公判が18日、東京地裁で開かれた。法人税法違反などの罪に問われた黒木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

「宮崎被告はインスタグラムで約50万人のフォロワーを持つインフルエンサーで、広告会社『Solarie（ソラリエ）』の代表を務めていました。起訴状によれば、架空の業務委託費を計上する手口で約4億9600万円の所得を隠し、法人税と消費税あわせて約1億5700万円を脱税したとされています」（スポーツ紙記者）

普段SNSで披露してきた雰囲気とは異なり、地味な黒いスーツ、メガネにマスク姿で出廷した宮崎被告。華やかな彼女には裏の顔があった。

「’21年、税理士から納税額が約2000万円にのぼると告げられた宮崎被告は、知人の会社役員A氏に“納税額を減らしたい”と相談。紹介された別の会社役員B氏の会社に架空の業務委託費を計上し、脱税を行いました。B氏の会社には稼働実績はなく、架空の領収書を用意する役割。宮崎被告はこの人物に約1000万円を支払い、さらに国税局の調べに対して口裏合わせを頼むなど、その悪質性が指摘されています」（前出・スポーツ紙記者）

この事件、通常のニュース番組であれば1分程度の扱いで終わるところのはず。しかし今回は異例だった。

「初公判を受け、ある情報番組では4分を超える長尺で報じました。なぜここまで尺を取ったのか。ひとつには、黒木被告の華やかなインスタグラム。高級車、ブランド品、海外旅行……セレブ生活を惜しげもなく投稿していたぶん、映像として非常に使いやすい。ゴージャスな画像・動画とともに悪質性の高い脱税の手口が紹介される構成は、視聴者の怒りを増幅させたでしょう」（テレビ誌ライター）

案の定、Xでは批判が爆発的に広がっている。

《架空の領収書作って所得偽って脱税して、脱税したお金でブランド品を買って そのブランド品買ったお金も経費計上してるとか凄いわ。》

《大脱税で公判中の宮崎麗果さん、改めて銭ゲバぶりをおさらいされる》

’25年12月の在宅起訴時にはインスタグラムで謝罪コメントを投稿し、修正申告と納税の意思を示していた。初公判では起訴内容を全面的に認めている。

“セレブ”な生活を発信することで人気を得た宮崎被告だったが、その“原資”は脱税で得たお金だった。すべてを失った彼女が次に発信するものは――。