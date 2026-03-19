関節技の鬼 藤原喜明のプロレス人生（11）

（連載10を読む：前田日明とアンドレの「不穏試合」で藤原喜明が思い出す、リングサイドから叫んだ瞬間＞＞）

プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。

そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第11回は、アントニオ猪木の失神KO負け、タイガーマスクの電撃引退、クーデター事件など、新日本の激動の1983年を語った。



猪木（左）にアックスボンバーを放つホーガン photo by 東京スポーツ/アフロ





【藤原から見た舌出しKOの真相】

1980年代に入り、新日本プロレスの状況は大きく変化した。

1981年４月23日、蔵前国技館で佐山サトルが変身したタイガーマスクが誕生して人気が沸騰。時を同じくして、新日本のエースで社長のアントニオ猪木は、崩壊した国際プロレスのラッシャー木村、アニマル浜口、寺西勇の"はぐれ国際軍"と抗争を開始した。さらに、 1982年10月８日の後楽園ホール大会での６人タッグで、長州力が藤波辰巳（現・辰爾）に反逆し、ふたりの対決は「名勝負数え唄」と呼ばれる"ドル箱カード"になった。

タイガーのアイドル人気、猪木vs木村や藤波vs長州といった日本人対決も大ヒットし、全国各地で行なわれた年間200試合以上がほぼ満員、テレビ朝日が金曜夜８時から中継した『ワールドプロレスリング』の視聴率は常に20％を超えるなど、新日本は最高の活況を呈していた。

そんななかでも藤原は、我が道を歩いていた。

「会場にお客さんがたくさん来てくれることは感じてたよ。だけど、俺はお客さんがいようといまいと、リングの上で自分の仕事をやるだけ。だから、別に気持ちは変わらなかった。練習ができて、試合が終われば美味い酒を飲む。それしか興味はなかったよ」

新日本の人気が最高潮を迎えたのは1983年だった。同年の５月から６月にかけて、専務取締役営業本部長を務める新間寿と猪木が構想した、全世界のチャンピオンを統一するリーグ戦「IWGP」を開催。日本、米国、北米（除く米国）、中南米、欧州の世界５地区の代表レスラーが「世界統一王者」を決めるシリーズを戦った。

この「IWGP」は、全28戦がすべて超満員と、新日本人気を象徴するシリーズとなった。そんなリーグ戦を勝ち抜いたのは、日本代表の猪木と米国代表のハルク・ホーガン。両者は６月２日、蔵前国技館での決勝で激突したが、猪木がエプロンでホーガンのアックスボンバーを食らって場外に転落し、失神した。

セコンドを務めた坂口征二たちによってリングに無理やり戻された猪木だったが、舌を出したまま動かず、そのままホーガンがKO勝利するまさかの結末となった。猪木はそのまま都内の病院へ救急車で搬送され、その日の夜には各テレビ局のニュース番組で「猪木救急搬送」と報じられ、日本中が騒然となった。

藤原はセコンドでこの一戦を見守ったが、猪木が「舌出し」をする姿を冷静に見つめていた。

「猪木さん、舌を出していただろ？ 俺はすぐそばで見たけど、舌先に力が入っていたんだよ。だから、すぐに俺はわかったよ。『あぁ、猪木さん、芝居してるな』って」

【人気絶頂のタイガーマスクの引退】

リングサイド、さらには猪木が救急搬送された後の控室では、副社長の坂口が「大変だ！ 大変だ！」と狼狽していたという。

「俺は坂口さんに『何年、プロレスラーやっているんですか？』って言ったよ。そしたら、『バカ野郎！ 大変なんだ！』って怒鳴られたけどな。後で、坂口さんは人間不信になって、出社しないでハワイへ行ってたって聞いたよ」

今も謎に包まれる、猪木の舌出し失神。まさかの敗北を喫した理由を、藤原はこう予想した。

「猪木さんが、ホーガンをさらに売り出そうと思ったんじゃないかな。ホーガンはハートがいいヤツでな。一生懸命やってたから、スターにしようと考えたのかもな」

ホーガンは翌1984年１月にWWF（現WWE）世界ヘビー級王者を獲得。全米でスーパースターになった。世界のプロレス界に多大な功績を残したホーガンは、昨年７月24日に71歳で急逝した。

「猪木さんに勝ったあと、世界的なスーパースターになったよな。アイツは俺のことを、英語で関節技のことを意味する『フッカー』って呼んでたよ。真面目で素直な男だったな。性格の悪いヤツは、一時はうまくいっても、どっかでつまずくものなんだ。ホーガンがあれだけの成功を収めたってことは、真面目で素直なところは変わらなかったってことだと思うよ」

さらに1983年８月10日、新日本に激震が走る。タイガーマスクが引退したのだ。

８月４日の蔵前国技館大会で寺西勇とのNWA世界ジュニアヘビー級戦で、防衛を果たした直後の電撃引退。藤原にとってタイガーマスクの佐山は、入門時からスパーリングを行なってきた後輩だったが、その引退についてこう振り返った。

「相談なんかねぇよ。彼の人生は彼が決めることだからな。いいか？ プロレスラーってのは、団体に所属はしているけど実質は個人事業主なんだよ。だからな、ハッキリ言えば、ひとりが辞めればチャンスが増えるんだ。それだけの話だよ」

ただ、タイガーマスクの試合には、藤原も一目置いていたという。

「アイツの試合は『天才だ』と思ったよ。なんであれだけのすごい動きができたかというと、基礎がしっかりしているからなんだよ。つまり、本物は美しいってこと。日本には相撲、空手、合気道とかがあるから、見る人はみんな目が肥えてるんだ。芝居でやったってウソだってバレるんだよ。でも、タイガーマスクは本物だったから、あれだけの人気を得たんだな」

【クーデター後、猪木から「お前もか！」】

1983年の混沌はまだ終わらない。その夏、社長の猪木がブラジルで経営するバイオ事業会社「アントン・ハイセル」に対して、新日本の利益が流入している不透明な経費支出疑惑に端を発し、一部の役員やレスラーが決起。８月29日の役員会で猪木は社長を退任し、坂口も副社長を辞め、専務取締役だった新間は退社に追い込まれた。

代わりに代表となったのは、山本小鉄とテレビ朝日から出向していたふたりの役員だった。のちに「クーデター事件」と呼ばれる社内体制の刷新は、これまでさまざまな関係者が証言してきた。猪木を解任するクーデターに向けて、選手や社員は捺印や署名をした「血判状」を用意するなど一致団結していた。

しかし藤原は、署名していなかった。そもそも、水面下で猪木を解任する動きを知らなかったという。

「そんな署名は俺のところには求めてこなかったし、そもそも、クーデターなんてものは知らねぇんだよ。なんでそんなことが起きたのか？ 俺みたいな下っ端にはわかるわけがないだろ。首謀者が誰かも知らねぇし、興味もない。そんなもん俺に聞くなよ！」

藤原がクーデターを知ったのは、猪木からの言葉がきっかけだったという。

ホーガンに失神KO負けを喫した猪木は、８月28 日の田園コロシアムで、ラッシャー木村との復帰戦が決まっていた。猪木はその２日前、埼玉・大宮スケートセンターでの大会に、テレビ中継のゲスト解説で呼ばれていた。

「その大宮での大会、猪木さんは会場に来るのが遅かったんだよ。それで控室に入ってきた時に、俺が『お疲れさまです』っていつものように挨拶したら『お前もか！』っていきなり言われてな。俺が『えっ？』って戸惑ったら『とぼけるな！』って。なんでそんなことを言われるんだって思ったけど、猪木さんは俺のこともクーデターを企てた連中の仲間だと思ってたらしいよ」

付き人として忠誠を誓ってきた猪木から、信じてもらえていなかった事実。一方で、クーデターを企てた一派からは蚊帳の外だったことに、藤原は複雑だった。

「クーデターを仕掛けたヤツらは、俺が猪木さんの付き人だから、ひと言も言わなかったんだな。逆に猪木さんからは疑われて、その時に思ったよ。『俺は新日本プロレスに必要な人間じゃないんだ』ってな」

40年あまりを経て、クーデター事件をあらためてこう振り返る。

「新日本は猪木さんが作った会社だ。その社長に不満があったら、辞めりゃいいんだよ。それだけの話だよ。それを、社長を追い出して乗っ取ろうなんて、恥ずかしいことだよ」

その翌1984年2月、藤原が事件を起こす。デビュー12年目、雪の札幌でのことだった。

（敬称略）

つづく

【プロフィール】

藤原喜明（ふじわら・よしあき）

1949年4月27日生まれ、岩手県出身。1972年11月２日に23歳で新日本プロレスに入門し、その10日後に藤波辰巳戦でデビュー。カール・ゴッチに師事し、サブミッションレスリングに傾倒したことから「関節技の鬼」として知られる。1991年には藤原組を旗揚げ。現在も現役レスラーとして活躍するほか、俳優やナレーター、声優などでも活動している。陶芸、盆栽、イラストなど特技も多彩。