読者が選ぶ「コスメティック・プレイラバー」好きなシーントップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/19】俳優の奥野壮、豊田裕大がW主演を務め、フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信中のドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、最終話放送に合わせ「あなたが最も好きなシーンは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「『コスメティック・プレイラバー』好きなシーン」トップ10を発表する。
【写真】奥野壮＆豊田裕大「コスラバ」好きなシーンTOP10
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、2024年に実写ドラマ化すると、日本のみならずアジア各国で大きな話題を呼び、FODの2024年「BL」カテゴリでは年間ランキング1位を獲得した。
Season2では、2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子が描かれている。
1位：佐橋が棗に「名前で呼んで」「好きって言って」とお願いし、押し倒して何度もキスをするシーン（Season1／5話）
2位：酔った佐橋が「棗さんに褒めてほしいです」と棗を強く抱きしめるシーン（Season2／6話）
3位：棗＆佐橋、ソファでのキスシーン（Season2／6話）
4位：佐橋が棗の頭を拭いている時にキスするシーン（Season2／1話）
5位：棗＆佐橋、花火バックのキスシーン（Season1／7話）
6位：棗が寝坊した朝、佐橋からのキスにキスで返すシーン（Season2／3話）
7位：佐橋が棗にキスし「俺、棗さんに本気になっていいですか？」と伝えるシーン（Season1／1話）
8位：棗＆佐橋、噴水の前でのキスシーン（Season1／最終話）
9位：棗が佐橋に「大好きだぞ」と伝え、おでこをくっつけるシーン（Season2／7話）
10位：棗が推しだという春川（米村知希）に佐橋が「あの人俺のだから」と言うシーン（Season1／6話）
調査期間：2026年3月3日〜3月8日
回答数：934件（性別比：女性96.1％、男性0.7％、回答なし3.1％）
年代内訳：10代25.7％、20代33.7％、30代18.2％、40代14.9％、50代6.6％、60代以上0.9％
└うち学生の回答数：364件
└内訳：小学生：0.8％、中学生11.8％、高校生41.5％、大学生・専門学生・大学院生45.9％
1位は、Season1・第5話のパリ研修から帰国した佐橋と棗のベッドの上でのキスシーン。誤解を抱えたまま旅立った佐橋のもとへ、帰国当日、会食を投げ出した棗が駆けつける。ベッドの上で本音を語り合い、無事仲直りした。
佐橋が「名前で呼んで」「好きって言って」とお願いし、棗を押し倒して何度もキスを重ねる描写は、2人の関係がより深まったことを物語っている。独占欲を覗かせる佐橋と、それを受け止める棗の空気感が重なり合い、視聴者から圧倒的な支持を得た。
＜読者コメント＞
・「お互いの感情をぶつけ合って仲直りキスをした後、愛を確かめ合う2人の自然な演技が2人だけの世界を覗き見してるみたいで本当に吸い込まれていった場面でした。ここは何度も見返しますし、本当に大好きな場面です」
・「お互いの想いが通じ合う瞬間で、佐橋の必死さや棗の気持ちが伝わってきて、とてもキュンキュンしました。2人の距離が一気に縮まった感じがして、印象に残っています」
・「佐橋と棗がお互いにセリフを言いながら服をきゅっと掴むところに、緊張と“好き”が言葉とともに指の先まで行動に自然と表れていて、すごくドキドキしました」
・「佐橋のあの目に吸い込まれそう」
・「仲直りした後に、いつも以上に棗さんへの愛が激重になる佐橋がたまらない」
2位は、Season2・第6話の帰宅直後に、酔った佐橋が棗を背後から抱きしめ、「褒めてほしいです」と甘える一幕がランクイン。棗が「えらい」と頭を撫でるとさらに甘えを重ねるなど、普段のクールな振る舞いからは想像もつかない佐橋の愛らしさが爆発し、悶絶する視聴者が続出。また、心を許した相手にだけ見せる無防備な姿からは、2人の間に育まれた深い信頼関係が垣間見える。
＜読者コメント＞
・「クールに見えていた佐橋の普段見れない甘えた姿に棗さんだけじゃなく視聴者の私たちも驚いたシーンだったと思います。そして、そんな無防備な姿を見せられるようになった2人の関係性の深まりにグッときたシーンでした。豊田くんの佐橋の甘えた表情、声色のお芝居が素晴らしかったです！」
・「いつも余裕ある感じなのに酔って甘えてる感じが新鮮すぎたし、棗さんの褒め方とか甘やかし方に年上感が出てて良かったと思ったから」
・「スパダリ佐橋が酔っ払っているだけでも新鮮なのに、棗さんに褒めてほしいと甘える姿がとても可愛くてキュンキュンしました」
・「いつもかっこいい佐橋が可愛くてギャップにやられた」
・「後輩ながらも1期からずっと余裕のある感じのスパダリな佐橋が棗さんだけに見せる弱って甘えた姿が可愛くて、本当に棗さんのことを信頼しきっているんだなと思えるから」
3位は、2位のハグシーンに続き、その後のソファでのキスシーンがランクイン。ハグをしたまま棗をソファへ連れていき押し倒した佐橋が「寂しい、離れるの」と本音を吐露する。互いの想いを確認するように無我夢中で唇を重ねる姿は、切なくも美しい。離れる寂しさを埋めるような濃厚な熱量は、2人の絆の深さを象徴する名場面となった。
＜読者コメント＞
・「酔っ払った佐橋とそれに応える棗、2人の可愛いシーンから一転、不意打ちの佐橋の本音と棗の切ない表情は胸が苦しくなります。このキスシーンがご本人たちからの提案だったという裏話を知り、驚いたとともに、作品に対する大きな想いに感動しました。さはなつ（佐橋＆棗）の大切なシーンが作り上げられていて、大好きなシーンです」
・「佐橋と棗さん2人から、離れ離れになってしまう寂しさ、普段言えてないような本心などがキスシーンに表れていると思ったからです」
・「お互いの想いをお互いが感じ合う儚くて美しいキスシーンだった」
・「直前の流れからの求めるようなキスが切なくて素敵だったから」
・「まさかここが追加されて出来たなんて思わないほど自然で濃厚な甘々シーンでした」
4位は、Season2・第1話から同棲生活の幸せが溢れるお風呂上がりの一幕。佐橋が棗の頭をタオルで拭きながら互いに将来の夢を語り合う中、佐橋が棗の額へ不意打ちでキスをする。驚く棗に対し、佐橋が「じゃあ、もう1回ちゃんとキスします？」と今度は唇に重ねる甘い展開は、同棲中ならではの距離感と色気を描き出し、視聴者をときめかせた。特別な日ではない日常のやり取りだからこそ、2人の深まった仲睦まじさが際立つ胸キュンシーンだ。
＜読者コメント＞
・「『コスラバ』が戻ってきたって感じが感じられた瞬間だから。また、2人の雰囲気がものすごく良かったから」
・「佐橋の不意打ちキスがたまらなくキュンキュンで、1話からまたどっぷり『コスラバ』にハマってしまった」
・「お風呂上がりに雑談する日常の2人がそこにいました。特別な日じゃないけど、同棲して2人きりでイチャイチャしてる“さはなつ”が見れて良かったです！」
・「初っ端から大爆弾投下されてたまらなかった」
・「佐橋からのキスに、棗が物足りなさそうな顔してキスのおかわりをねだる仕草が可愛すぎました！」
そして5位は、Season1・第7話の花火バックのキスシーン。佐橋が抱える家族の問題に悩みながらも、恋人として歩み寄ろうとした棗。一度はすれ違ってしまうが、佐橋は「俺、あんたより大事なものなんてないから」と真っ直ぐな想いを伝え、2人はキスを重ねた。夜空を彩る花火が2人を祝福するように打ち上がる幻想的な光景も相まって、お互いをかけがえのない存在だと再確認する、エモーショナルな名場面となっている。
＜読者コメント＞
・「斗真のことを想って涙が溢れてくる棗と、自分のことを想って泣いてくれる棗への愛おしさが顔に出てる斗真が印象的。2人の想いを伝え合うセリフも素敵です」
・「その直前に佐橋が棗に言った『俺、あんたより大事なものなんてないから』って言葉があってからのこのシーンが、とにかく素敵でキュンとして大好きなシーンです！！」
・「花火バックキスシーン含め、前後の佐橋を想う気持ちが込み上げ溢れる棗の表情と、佐橋の棗に対するストレートな感情・言葉がより場面を美しく彩っていて心に刺さりました」
・「原作でも大好きシーンなのですが、ドラマは特に奥野壮さん演じる棗さんの涙が美しすぎて、何度も観てしまいます」
・「2人が綺麗すぎて後ろの花火はもはや見えなかったです」
＜読者コメント＞
・「朝からこんな幸せなシーンいいんですか！？ラブラブすぎます」
・「2人の可愛らしさが全面に出ていて本当に尊い！！棗さんから斗真にキスを返すのが予想外で、視聴者全員が悶絶したシーンだと思います！」
・「急いでいるはずなのに、しっかりキスをお返しする棗さんの可愛さと、それに驚きながら嬉しそうに受け入れる佐橋の表情が最高で何度も見返しました！！大好きなシーンです！！」
＜読者コメント＞
・「観た時の衝撃が一番強かった。とにかく映像が美しく2人の始まりのキスシーンがすごく綺麗だった！」
・「このシーンを観て『コスラバ』の世界にどっぷりハマったと言っても過言ではないです！クールで生意気な佐橋が棗さんに本気になった瞬間にドキドキが止まりませんでした。バックの夜景がさらに2人の世界を煌びやかにしているようで、まさに心惹かれる名シーンだと思います」
・「キスシーンがとても綺麗で思わず見惚れました。ここから2人の関係が動き出す重要なシーンだからです！」
＜読者コメント＞
・「『俺、あんたの人生に必要な人間になりたくて必死なの』という斗真のセリフが、棗さんへの気持ちが溢れていて大好きなシーンだから。1番記憶に残っているセリフ」
・「お互いに素直な気持ちを伝えて、より愛が深まってのキスだったので。ドラマのクライマックスを彩る、とっても美しいシーンでした」
・「お互いに相手への気持ちを素直に伝える2人が尊かったです。映像、BGM、声色、表情全てが素敵でした」
＜読者コメント＞
・「2人が指輪を買うことを決めて、この先の未来を誓い合った場面が尊かったから」
・「離れ離れになる寂しさと、相手への愛おしさが溢れているシーンで、胸がきゅっとなったから」
・「斗真がもうすぐパリに旅立ってしまうという切なさを感じながらも、斗真に真っ直ぐ想いを伝える棗さんの表情にやられました。また、その想いを受け、優しくおでこをくっつける佐橋も、棗さんを大事にしたいという気持ちが溢れていて全てが美しいシーンだと感じました」
＜読者コメント＞
・「いつもクールな佐橋が棗さんのことになると余裕がなくなって独占欲と重めの愛が爆発してて最高です」
・「佐橋くんの独占欲丸出しで、観ていてキュンキュンしました。何回も見返しちゃいます」
・「独占欲丸出しの佐橋の言い方、表情全て込みでぶっ刺さり！」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー」
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、2024年に実写ドラマ化すると、日本のみならずアジア各国で大きな話題を呼び、FODの2024年「BL」カテゴリでは年間ランキング1位を獲得した。
Season2では、2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子が描かれている。
◆読者が選ぶ「コスメティック・プレイラバー」好きなシーントップ10
1位：佐橋が棗に「名前で呼んで」「好きって言って」とお願いし、押し倒して何度もキスをするシーン（Season1／5話）
2位：酔った佐橋が「棗さんに褒めてほしいです」と棗を強く抱きしめるシーン（Season2／6話）
3位：棗＆佐橋、ソファでのキスシーン（Season2／6話）
4位：佐橋が棗の頭を拭いている時にキスするシーン（Season2／1話）
5位：棗＆佐橋、花火バックのキスシーン（Season1／7話）
6位：棗が寝坊した朝、佐橋からのキスにキスで返すシーン（Season2／3話）
7位：佐橋が棗にキスし「俺、棗さんに本気になっていいですか？」と伝えるシーン（Season1／1話）
8位：棗＆佐橋、噴水の前でのキスシーン（Season1／最終話）
9位：棗が佐橋に「大好きだぞ」と伝え、おでこをくっつけるシーン（Season2／7話）
10位：棗が推しだという春川（米村知希）に佐橋が「あの人俺のだから」と言うシーン（Season1／6話）
調査期間：2026年3月3日〜3月8日
回答数：934件（性別比：女性96.1％、男性0.7％、回答なし3.1％）
年代内訳：10代25.7％、20代33.7％、30代18.2％、40代14.9％、50代6.6％、60代以上0.9％
└うち学生の回答数：364件
└内訳：小学生：0.8％、中学生11.8％、高校生41.5％、大学生・専門学生・大学院生45.9％
◆1位：佐橋が棗に「名前で呼んで」「好きって言って」とお願いし、押し倒して何度もキスをするシーン（Season1／5話）
1位は、Season1・第5話のパリ研修から帰国した佐橋と棗のベッドの上でのキスシーン。誤解を抱えたまま旅立った佐橋のもとへ、帰国当日、会食を投げ出した棗が駆けつける。ベッドの上で本音を語り合い、無事仲直りした。
佐橋が「名前で呼んで」「好きって言って」とお願いし、棗を押し倒して何度もキスを重ねる描写は、2人の関係がより深まったことを物語っている。独占欲を覗かせる佐橋と、それを受け止める棗の空気感が重なり合い、視聴者から圧倒的な支持を得た。
＜読者コメント＞
・「お互いの感情をぶつけ合って仲直りキスをした後、愛を確かめ合う2人の自然な演技が2人だけの世界を覗き見してるみたいで本当に吸い込まれていった場面でした。ここは何度も見返しますし、本当に大好きな場面です」
・「お互いの想いが通じ合う瞬間で、佐橋の必死さや棗の気持ちが伝わってきて、とてもキュンキュンしました。2人の距離が一気に縮まった感じがして、印象に残っています」
・「佐橋と棗がお互いにセリフを言いながら服をきゅっと掴むところに、緊張と“好き”が言葉とともに指の先まで行動に自然と表れていて、すごくドキドキしました」
・「佐橋のあの目に吸い込まれそう」
・「仲直りした後に、いつも以上に棗さんへの愛が激重になる佐橋がたまらない」
◆2位：酔った佐橋が「棗さんに褒めてほしいです」と棗を強く抱きしめるシーン（Season2／6話）
2位は、Season2・第6話の帰宅直後に、酔った佐橋が棗を背後から抱きしめ、「褒めてほしいです」と甘える一幕がランクイン。棗が「えらい」と頭を撫でるとさらに甘えを重ねるなど、普段のクールな振る舞いからは想像もつかない佐橋の愛らしさが爆発し、悶絶する視聴者が続出。また、心を許した相手にだけ見せる無防備な姿からは、2人の間に育まれた深い信頼関係が垣間見える。
＜読者コメント＞
・「クールに見えていた佐橋の普段見れない甘えた姿に棗さんだけじゃなく視聴者の私たちも驚いたシーンだったと思います。そして、そんな無防備な姿を見せられるようになった2人の関係性の深まりにグッときたシーンでした。豊田くんの佐橋の甘えた表情、声色のお芝居が素晴らしかったです！」
・「いつも余裕ある感じなのに酔って甘えてる感じが新鮮すぎたし、棗さんの褒め方とか甘やかし方に年上感が出てて良かったと思ったから」
・「スパダリ佐橋が酔っ払っているだけでも新鮮なのに、棗さんに褒めてほしいと甘える姿がとても可愛くてキュンキュンしました」
・「いつもかっこいい佐橋が可愛くてギャップにやられた」
・「後輩ながらも1期からずっと余裕のある感じのスパダリな佐橋が棗さんだけに見せる弱って甘えた姿が可愛くて、本当に棗さんのことを信頼しきっているんだなと思えるから」
◆3位：棗＆佐橋、ソファでのキスシーン（Season2／6話）
3位は、2位のハグシーンに続き、その後のソファでのキスシーンがランクイン。ハグをしたまま棗をソファへ連れていき押し倒した佐橋が「寂しい、離れるの」と本音を吐露する。互いの想いを確認するように無我夢中で唇を重ねる姿は、切なくも美しい。離れる寂しさを埋めるような濃厚な熱量は、2人の絆の深さを象徴する名場面となった。
＜読者コメント＞
・「酔っ払った佐橋とそれに応える棗、2人の可愛いシーンから一転、不意打ちの佐橋の本音と棗の切ない表情は胸が苦しくなります。このキスシーンがご本人たちからの提案だったという裏話を知り、驚いたとともに、作品に対する大きな想いに感動しました。さはなつ（佐橋＆棗）の大切なシーンが作り上げられていて、大好きなシーンです」
・「佐橋と棗さん2人から、離れ離れになってしまう寂しさ、普段言えてないような本心などがキスシーンに表れていると思ったからです」
・「お互いの想いをお互いが感じ合う儚くて美しいキスシーンだった」
・「直前の流れからの求めるようなキスが切なくて素敵だったから」
・「まさかここが追加されて出来たなんて思わないほど自然で濃厚な甘々シーンでした」
◆4位：佐橋が棗の頭を拭いている時にキスするシーン（Season2／1話）
4位は、Season2・第1話から同棲生活の幸せが溢れるお風呂上がりの一幕。佐橋が棗の頭をタオルで拭きながら互いに将来の夢を語り合う中、佐橋が棗の額へ不意打ちでキスをする。驚く棗に対し、佐橋が「じゃあ、もう1回ちゃんとキスします？」と今度は唇に重ねる甘い展開は、同棲中ならではの距離感と色気を描き出し、視聴者をときめかせた。特別な日ではない日常のやり取りだからこそ、2人の深まった仲睦まじさが際立つ胸キュンシーンだ。
＜読者コメント＞
・「『コスラバ』が戻ってきたって感じが感じられた瞬間だから。また、2人の雰囲気がものすごく良かったから」
・「佐橋の不意打ちキスがたまらなくキュンキュンで、1話からまたどっぷり『コスラバ』にハマってしまった」
・「お風呂上がりに雑談する日常の2人がそこにいました。特別な日じゃないけど、同棲して2人きりでイチャイチャしてる“さはなつ”が見れて良かったです！」
・「初っ端から大爆弾投下されてたまらなかった」
・「佐橋からのキスに、棗が物足りなさそうな顔してキスのおかわりをねだる仕草が可愛すぎました！」
◆5位：棗＆佐橋、花火バックのキスシーン（Season1／7話）
そして5位は、Season1・第7話の花火バックのキスシーン。佐橋が抱える家族の問題に悩みながらも、恋人として歩み寄ろうとした棗。一度はすれ違ってしまうが、佐橋は「俺、あんたより大事なものなんてないから」と真っ直ぐな想いを伝え、2人はキスを重ねた。夜空を彩る花火が2人を祝福するように打ち上がる幻想的な光景も相まって、お互いをかけがえのない存在だと再確認する、エモーショナルな名場面となっている。
＜読者コメント＞
・「斗真のことを想って涙が溢れてくる棗と、自分のことを想って泣いてくれる棗への愛おしさが顔に出てる斗真が印象的。2人の想いを伝え合うセリフも素敵です」
・「その直前に佐橋が棗に言った『俺、あんたより大事なものなんてないから』って言葉があってからのこのシーンが、とにかく素敵でキュンとして大好きなシーンです！！」
・「花火バックキスシーン含め、前後の佐橋を想う気持ちが込み上げ溢れる棗の表情と、佐橋の棗に対するストレートな感情・言葉がより場面を美しく彩っていて心に刺さりました」
・「原作でも大好きシーンなのですが、ドラマは特に奥野壮さん演じる棗さんの涙が美しすぎて、何度も観てしまいます」
・「2人が綺麗すぎて後ろの花火はもはや見えなかったです」
◆6位：棗が寝坊した朝、佐橋からのキスにキスで返すシーン（Season2／3話）
＜読者コメント＞
・「朝からこんな幸せなシーンいいんですか！？ラブラブすぎます」
・「2人の可愛らしさが全面に出ていて本当に尊い！！棗さんから斗真にキスを返すのが予想外で、視聴者全員が悶絶したシーンだと思います！」
・「急いでいるはずなのに、しっかりキスをお返しする棗さんの可愛さと、それに驚きながら嬉しそうに受け入れる佐橋の表情が最高で何度も見返しました！！大好きなシーンです！！」
◆7位：佐橋が棗にキスし「俺、棗さんに本気になっていいですか？」と伝えるシーン（Season1／1話）
＜読者コメント＞
・「観た時の衝撃が一番強かった。とにかく映像が美しく2人の始まりのキスシーンがすごく綺麗だった！」
・「このシーンを観て『コスラバ』の世界にどっぷりハマったと言っても過言ではないです！クールで生意気な佐橋が棗さんに本気になった瞬間にドキドキが止まりませんでした。バックの夜景がさらに2人の世界を煌びやかにしているようで、まさに心惹かれる名シーンだと思います」
・「キスシーンがとても綺麗で思わず見惚れました。ここから2人の関係が動き出す重要なシーンだからです！」
◆8位：棗＆佐橋、噴水の前でのキスシーン（Season1／最終話）
＜読者コメント＞
・「『俺、あんたの人生に必要な人間になりたくて必死なの』という斗真のセリフが、棗さんへの気持ちが溢れていて大好きなシーンだから。1番記憶に残っているセリフ」
・「お互いに素直な気持ちを伝えて、より愛が深まってのキスだったので。ドラマのクライマックスを彩る、とっても美しいシーンでした」
・「お互いに相手への気持ちを素直に伝える2人が尊かったです。映像、BGM、声色、表情全てが素敵でした」
◆9位：棗が佐橋に「大好きだぞ」と伝え、おでこをくっつけるシーン（Season2／7話）
＜読者コメント＞
・「2人が指輪を買うことを決めて、この先の未来を誓い合った場面が尊かったから」
・「離れ離れになる寂しさと、相手への愛おしさが溢れているシーンで、胸がきゅっとなったから」
・「斗真がもうすぐパリに旅立ってしまうという切なさを感じながらも、斗真に真っ直ぐ想いを伝える棗さんの表情にやられました。また、その想いを受け、優しくおでこをくっつける佐橋も、棗さんを大事にしたいという気持ちが溢れていて全てが美しいシーンだと感じました」
◆10位：棗が推しだという春川に佐橋が「あの人俺のだから」と言うシーン（Season1／6話）
＜読者コメント＞
・「いつもクールな佐橋が棗さんのことになると余裕がなくなって独占欲と重めの愛が爆発してて最高です」
・「佐橋くんの独占欲丸出しで、観ていてキュンキュンしました。何回も見返しちゃいます」
・「独占欲丸出しの佐橋の言い方、表情全て込みでぶっ刺さり！」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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