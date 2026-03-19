WBCはベネズエラが優勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。この試合では右翼を守っていたロナルド・アクーニャJr.外野手（ベネズエラ）が優勝の瞬間に歓喜のあまりグラブを放り投げた。その規格外の飛距離が米国でも話題になっている。

初の栄冠となったベネズエラ。アクーニャJr.は優勝が決まると、両手を挙げて歓喜。ナインの集まるマウンドへ走っていったがその道中、セカンドのポジション付近で、持っていた青いグラブを思いっきり投げた。強肩で知られる選手だが、どうやらマウンド付近まで届いたようだった。

米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」のプロデューサー、マイケル・ビアー氏は自身のXに「ロナルド・アクーニャJr.にとって、何を意味するのか」と記し、実際の動画を公開。ネット上の日本ファンの間でも話題となっているが、米ファンからも「最高だ」「グラブは二度と地上に落ちてこないだろう」「まさしく映画だ」「彼のグラブは成層圏まで届いた」などの声が上がっていた。

大谷翔平も2023年の前回大会、米国との決勝で胴上げ投手になると、絶叫しながら帽子とグラブを放り投げた。マウンドから三塁線付近まで届いていたようで、SNS上では15メートル近く飛んだと噂されていた。



（THE ANSWER編集部）