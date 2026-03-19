J1百年構想リーグ地域リーグ第7節 町田 0（0-2）3 鹿島

19:30キックオフ MUFGスタジアム 入場者数 42,218人

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町田を読み切った鹿島の完勝だった。鹿島は立ち上がりに猛攻をかけ、町田を一気に押し込むと5分、鈴木優磨がこぼれ球に反応して早くも先制点を挙げる。その後も町田の重心を後ろに押し下げたまま試合を運び、44分には田川亨介のパスから三竿健斗が追加点を挙げた。後半、町田は一気に4人を代えるという大胆な策を採り、攻め込むものの最後のラインを突破するまでには至らない。すると90+1分、左サイドのこぼれ球を追いかけたのは鹿島だけ。そこから崩してチャヴリッチがとどめの一撃を浴びせ、試合をきれいに終わらせた。鹿島の選手たちの技術とともに、鬼木達監督の試合を読む力が見事に発揮された試合だった。