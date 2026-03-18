【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『習得していきます』
｜総合運｜ ★★★★★
これまでには経験していない、新しいやり方で物事の掴み方を習得します。自分では良くないと思うスタイルや行動が条件だったりするでしょう。仕事や公の場では他の人が自分のことをコントロールできない中、自分だけはそれができるので、良い結果も出やすいです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
印象アップの方法の引き出しが増えていきます。やりやすいものから恥ずかしくなるものまであるでしょう。あまり頑張りすぎると相手のコンプレックスを刺激してしまいます。シングルの方は、多種多様な人との繋がりがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は相手が人生での悩みを減らしていくので、恋愛に依存しなくて良くなります。
｜時期｜
3月24日 自分を変えるための困難 ／ 3月27日 流されてみる
｜ラッキーアイテム｜
美容院
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞