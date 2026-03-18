記事のポイント TikTokは、アットコスメと連携した体験型イベント「TikTok Beauty Fest」で、オンラインの発見をリアルな体験につなげる取り組みを行う。 3CE、アネッサ、ダヴ、MEMEMEなどが協賛し、タッチアップやサンプリングを通じて複数ブランドを横断的に試せる場を提供している。 TikTokでは美容関連コンテンツの投稿数が増加しており、プラットフォーム発の消費額も拡大している。

TikTokの体験型イベント「TikTok Beauty Fest」が3月18日〜24日、日本最大級のビューティー専門店アットコスメトーキョー（@cosme TOKYO／東京・原宿）で実施される。昨年に続き2回目の開催となる今回は、「3CE（ロレアル）」「アネッサ」「ダヴ（ユニリーバ）」「MEMEME（花王）」が協賛。各ブランドのブースで新商品のタッチアップができるほか、くじ引きで複数ブランドのサンプルセットが当たるサンプリングバーも設置する。TikTok for Business Japanは今回のイベントについて、オンライン上での「発見」をリアルな「体験」へと拡張し、興味喚起から購買までをつなぐ取り組みと位置づける。また、TikTokでのコンテンツ体験と、アットコスメでの店頭体験は、いずれも新しい商品との出会いを生む点で共通しており、「両者のシナジーによってユーザーの発見体験を高める」（TikTok for Business Japan）狙いもある。「TikTok Beauty Fest」は昨年日本で初めて開催し、1200人超が来場する盛況ぶりを見せた。TikTokでは、ビューティー関連コンテンツの人気が高く、「コスメ」「スキンケア」「美容」などのハッシュタグが付いた投稿数は前年同期比で151％増加した。TikTok経由のファッション・コスメ領域の推定消費額は約320億円に上るとされる。取材／戸田美子