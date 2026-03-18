ラックライフ、「文豪ストレイドッグス」ED曲「名前を呼ぶよ」デビューから10年、ワンマンライブ「Calling」開催決定！

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ラックライフの代表曲「名前を呼ぶよ」のリリースから、今年で10年。

2016年5月にリリースされた「名前を呼ぶよ」は、TVアニメ「文豪ストレイドッグス」のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、ラックライフのメジャーデビュー曲。 ラックライフの代表曲として広く知られ、YouTubeでは2900万回再生を超えるなど、国内外で長く愛され続けている。

このたび、「名前を呼ぶよ」でのデビューから10年を記念したワンマンライブの開催が決定。 リリース日である5月11日の東京公演を皮切りに、大阪、そしてラックライフ初となるタイ・バンコク公演を含む3都市で実施される。

バンドの歩みを象徴する楽曲「名前を呼ぶよ」。 これまで支えてくれたすべての出会いへの感謝を込めて、10年の時を経て届ける特別なライブとなる。

＜PON(Vocal / Guitar)よりコメント＞

名前を呼ぶよリリースから10年！いろんな人の顔を思い出しながら作った大切な歌。

歌い続けたら、この10年で出会った人の顔も景色も場所も、たくさんたくさん乗っかって、とっても大切な歌になりました。

何度もこの歌に救われた、あなたに救われた。

特大の感謝を込めて、ワンマンやります！

あなたがあなたでいられるように、大切に歌うから、受け取りに来てね。

ライブハウスでお待ちしてます！

●ライブ情報

ラックライフ「Debut 10th Anniversary -Calling-」

5/11(月) ＜東京＞渋谷CLUB QUATTRO 【OPEN 18:15 / START 19:00】

6/6(土) ＜大阪＞OSAKA MUSE 【OPEN 16:15 / START 17:00】

6/14(日) ＜タイ＞Bangkok Lido Connect（Hall 2） 【OPEN 18:00 / 18:30 / START 19:00】

Ticket

国内公演

Luck Life Village 会員先行&オフィシャル先行 同時受付スタート!!

受付期間:3.16(mon) 12:00 ~ 3.29(sun) 23:59

有料WEB会員「Luck Life Village」先行

https://lucklife-village.com/

タイ公演

2026.4.4 10:00(ICT)~

Ticket Melon

https://www.ticketmelon.com/

関連リンク

ラックライフオフィシャルサイト

http://luck-life.com/