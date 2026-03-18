【タカラトミーモール：「おかえり！ピカチュウ1/1」抽選販売】 抽選開始：3月23日より 5月上旬 発送予定 価格：7,480円

タカラトミーモールは、ぬいぐるみ「おかえり！ピカチュウ1/1」の5月上旬発送分の抽選販売を3月23日より実施を予定している。価格は7,480円。

本製品は、ポケモン30周年を記念して、1997年に発売された「ポケモン ピカチュウ1/1」ぬいぐるみを復刻再現した商品。

今回通販サイト「タカラトミーモール」にて本製品の再入荷分を抽選販売にて販売することを告知しており、抽選の注意事項として、1人につき1回まで、同一人物による2回以上の申込はできないほか、同一の氏名や住所、メールアドレス、電話番号などで複数回申し込まれたと判断された場合は、すべての申し込みが無効（抽選対象外）となり、過去の抽選販売で当選した場合にも抽選の対象外となる。

また支払方法は「クレジットカード払い」「AmazonPay決済」のみとなる。

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