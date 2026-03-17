圧倒的なスタイルを誇るERENAが、モデル時代の写真を公開、今とイメージが異なる姿にSNSで反響が寄せられている。

【映像】“9頭身美女の爆イケ写真（複数カット）

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

Bチームのメンバーとして紹介されたERENA（土方エレナ・20歳）は妹がドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌子の娘・マリア役を務めたり、雑誌『ViVi』モデルとして多方面で活躍する土方エミリだ。

身長173センチという恵まれたスタイルを持つERENAも妹と同じくモデルとして活動。姉妹とも9等身という抜群のスタイルを誇っている話題の美人姉妹だ。VTRではモデル時代の写真が次々と映し出されると、今の黒髪清楚系のイメージとは異なり、金髪や茶髪など煌びやかな印象だ。その姿にSNSでは「めっちゃかっこいい」「スタイルやばい」などの声が上がっていた。

ダンス経験こそ浅いものの、二次審査では持ち前のスタイルを活かしたパフォーマンスを披露。審査員のプレスリー・タッカー氏からも「あなたのパフォーマンスは素晴らしいし、ナチュラルな顔立ちもとても魅力的ね」と、ERENAのルックスと舞台映えする存在感に太鼓判を押されていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。