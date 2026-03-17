3月16日、東京のラジオ局・TOKYO FMが公式Xを更新した。局に“謎のハガキ”が届いていることを報告したうえで、全国のラジオ局にも呼びかけをおこない話題となっている。

【写真】「壮大なアートになりそうな予感」全国のラジオ局に届いたハガキには謎の絵

ラジオ局に届く謎のハガキの正体は？

TOKYO FMは「ラジオ局に届いている謎のハガキ…、#TOKYOFMにも届いていました！」と、ハガキの裏表の写真を投稿。そこには緑色の色鉛筆でていねいに塗られた背景に、「APP」という文字が見える。差出人不明の宛名面には右下にひらがなで「い」と書かれており、この1枚だけを見ても何が何だか分からない。

コメントでは「全国のFM？AM局にも届いているのでしょうか。繋ぎ合わせたら何ができるのか、気になりますね」とし、「全国のラジオ局の方、ぜひ一度郵便のご確認を」と続けた。また「ネット探偵の方、ご活躍をお待ちしております」とも呼びかけている。

この投稿は、ふくしまFMアナウンサー・矢野真未が投稿したXへの引用リポスト。矢野氏は「な、な、なんと。東北に限らず、山梨県にも届いたそうです！！」と全国のラジオ局にこのハガキが届いていることと、ハガキの絵が繋がっていることを報告していた。

「そもそもこの騒動は、矢野アナの13日のX投稿がきっかけです。ネコの目のようなイラストが描かれたハガキを載せて“もしや、ラジオ好きのリスナーさんが各局にこのパズルのピースを送っている！？”と投稿。するとFM岩手とFM FUJIが“うちにも届いている”と反応し、さらに地方局だけでなくTOKYO FMもリポスト。これには矢野さん自身も“推理が現実に！”と驚いていました。まさかこんな壮大な謎解きだとは思ってなかったでしょうね」（エンタメ誌ライター）

止まらないハガキ到着の報告

さらにハガキ到着の報告は止まらない。宮城のFM局Date fmも「ハガキ届いておりました！総務部が一体何なのか分からずに戸惑っていたようです」とポスト。FM徳島には3月8日にすでに届いていたようで、「パーソナリティも？となっておりました」と報告した。騒ぎをきっかけに、スタッフが改めて掘り起こしたハガキもあるようだ。

「分かっているのは、すべての消印が広島県安佐南となっていることと、現時点でFM局にのみ送られていること。Xでは“謎解きラジオパズル”というハッシュタグで大いに盛り上がっています。ハガキをまとめて並べて完成図を推理する人、表の一文字を一覧表にする人も出てきて、考察を楽しんでいる様子です」（前出・エンタメ誌ライター）

誰が送っているのか、何が目的なのか。ふかまる謎に、ネット上では

《全国に届いているんだ！夢がある》

《壮大なアートになりそうな予感！》

《宝探しのようなワクワク感があるよね》

《完成図が気になる。全国ネットワークで報告しあって欲しい》

《メールでもFAXでもなく｢ハガキ｣ってところがラジオ感があって、たまりません》

と期待をふくらませる声が続出している。47都道府県のすべてのFM局に送られているとすれば、完成まではしばらく時間がかかりそうだ。真相はいかに……まだまだ目が離せない。