Novel Coreの新曲「名前」が、5月22日(金)より全国公開される映画『名無し』の主題歌に決定した。

新曲「名前」は、Novel Coreにとって初となる映画主題歌。映画『名無し』のために完全書き下ろしで制作された楽曲で、作品の世界観に寄り添いながら、その物語を音楽で彩る1曲となっている。

映画『名無し』は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める注目作だ。

佐藤二朗が映画にすべく執筆するが、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえに、お蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒の作画によって漫画化した「名無し」。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するこのサイコバイオレンスは好評を博し、“映像化不可能”の烙印を覆し昨年10月、映画化が決定した。

自ら生み出したキャラクター“名無し”を演じるのは、佐藤二朗。共演には丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介が名を連ねた。そして城定秀夫監督が劇中に仕掛けられた謎とタブーに潜む深い闇をえぐり出す。

映画『名無し』

ストーリー：

白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。

被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。

その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃がれることはできるのか？ 原作・脚本：佐藤二朗

出演：佐藤二朗 ／ 丸山隆平 MEGUMI ／ 佐々木蔵之介

監督・共同脚本：城定秀夫

配給：キノフィルムズ

©佐藤二朗 永田諒 ／ ヒーローズ ©2026 映画「名無し」製作委員会

2026年｜日本｜カラー｜原作：佐藤二朗「名無し」（HERO’S Web） 公式HP：https://774movie.jp

公式X（@774_movie）：https://x.com/774movie

特報映像YouTube : https://youtu.be/9kMhQjPwEPE