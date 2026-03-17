食感気になるーーーッッ！！【ファミマ】雲を食べているよう！？「新作パン」

【ファミリーマート】に寄り道する時は、食感が魅力の「新作パン」もチェックしてみて。ミルクホイップやチョコレートクリームがサンドされた、クリーム好きにはたまらないパンが登場中です。なめらかな食感に、一度食べたらハマってしまうかも。おやつや朝食に選んで、プチ贅沢なひとときを過ごしてみては？

お腹を満たすボリューム感！「生コッペパン（たっぷりミルクホイップ）」

パンにミルクホイップがたっぷりサンドされ、食べ応えを感じられそうなこちら。@pan.oyatsuさんは「生地と合わさるとまさに雲を食べているよう」「ふわふわ、口溶け良くてあっという間に食べ切ってしまいました」とのこと。シンプルなのでジャムやフルーツを添えて味変するのもアリかも。

片手で食べやすい「冷やして食べるとろけるくりーむパン 濃いチョコレート」

【八天堂】とのコラボで登場したこちらのチョコクリームパンも必見。商品名の通りにクリームのトロっとした感じも相まって、柔らかで優しい食感が心地良く楽しめるかも。形はコロンとしており、空き時間に片手でサクッと食べられそうなところも嬉しいポイントです。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino