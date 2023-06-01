3/17は一粒万倍・寅の日・大安が重なる最強開運日！小さな親切が運を呼ぶ／水晶玉子

2026年3月17日は、一粒万倍日・寅の日・大安が重なるラッキーデー。小さな行いが未来の幸運につながる、前向きなエネルギーに満ちた日です。

この吉日を生かす開運のヒントを、人気占い師の水晶玉子さんに教えていただきました。

3月17日（火）はラッキーデー！

やさしさが未来の運を育てる。贈り物も吉

人へのやさしさが、めぐりめぐって自分の運を育ててくれます。だれかを思いやる気持ちを持ち、日常の中でできる小さな親切を意識して過ごしましょう。感謝をこめたささやかな贈り物、子どもにお小遣いを渡す行動も、あなたと、あなたのまわりの人を幸せにします。

ささやかな思いやりが、未来の運を育てるきっかけに。身近な人へのやさしさを意識して過ごしてみてください。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。