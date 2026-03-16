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1. BABYMETAL DEATH
2. from me to u (feat. Poppy)
3. Distortion
4. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
5. METALI!! (feat. Tom Morello)
6. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)
9. KxAxWxAxIxI
10. My Queen (feat. Spiritbox)
11. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)
12. Gimme Chocolate!!
13. THE ONE (English ver.)
14. Headbangeeeeerrrrr!!!!!
15. Road of Resistance
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