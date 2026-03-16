〈お酒の思い出といえば、地中海で、海の見えるホテルの部屋で、飲みィのやりィのやりまくったときですね〉──なんともバブリーなこのセリフは、30年以上前の高市早苗首相（65）によるもの。

【表紙を見る】1992年に出版された高市氏のエッセイ、フランス・カンヌで男性と過ごした思い出も赤裸々に綴られていた

国民の誰もが知る存在となり、高市氏をまるでアイドルのように応援する"サナ活"も盛り上がるなかで、過去の著書にも静かな注目が集まっている。

『30歳のバースディ その朝、おんなの何かが変わる』（大和出版）は、1992年に出版されたエッセイだ。当時の高市氏は、フジテレビ系情報番組『朝だ！どうなる』などに出演するテレビキャスターとして世間に認知され、参院選に初めて出馬するところだった（選挙は落選）。

多数の著書を持つ高市氏だが、『30歳のバースディ』は、政治思想よりも恋愛観について熱弁をふるっており、異彩を放つ1冊だ。全国紙の政治部記者が解説する。

「高市氏がそれまでのキャリアを振り返りつつ、恋愛遍歴も赤裸々に明かしている。目次には、〈女のカラダは三五から〉や〈もしも不倫をしたら……〉など、いわゆる女子会的なトピックが並んでいます」

すでに絶版となっている同書だが、前出の「飲みィのやりィの」という箇所がSNS上でたびたび蒸し返されている。〈こんな人物が日本の総理大臣って、マジ？〉など批判的な声の一方で、〈別にいいやろ〉〈個人の自由〉と高市氏を擁護する声も多い。

賛否両論の状態だが、実際の記述を確認した人は少ないことだろう。どのような流れで出てきた言葉だったのか。前出の政治部記者が明かす。

「それまでの恋愛の中でも〈とびきり甘い思い出〉として、〈ワイン通の恋人〉と一緒にフランスのリゾート地・カンヌで過ごした日々を回想しています。海辺のホテルで〈飲みィのやりィの〉気ままに過ごしたそうで、〈ルームサービスを食べるときも当然、ベッドで裸の上にブランケットを巻いたまま〉など、少々過激な描写もあります」

それ以外にも、かなりぶっちゃけた記述がある。

〈それからもちろん、彼がすばらしいテクニックを持っていることは言うまでもない。トコトン、快楽の境地におぼれられる相手じゃないと、話にならないわけ。いまでも思い出すと……ウフフフになってしまう〉

あけすけな内容の裏側には、当時の高市氏が抱えていた葛藤があるようだ。前出の政治部記者の話。

「その頃の高市氏は、政治を志す一方で、仕事のスランプや女友達の相次ぐ結婚に直面し、"女性にとって何が本当に幸せなのか"という心細さを抱えていたようです。〈恋は最後の『避難場所』になる〉というメッセージは、アラサー世代の女性たちに広く共感されるものではないでしょうか。

ちょうどこの本を出した時期、高市氏は参院選に初出馬した。気ままに恋愛を楽しむ日々との決別、ひとつの決意表明のような意図で出版したのかもしれません」

恋と仕事の間で悩んでいた女性はいま、史上初の女性総理として歴史に名を刻んだ。