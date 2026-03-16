スターフライヤーは、北九州〜台北/桃園線の運航を、9月2日に再開する。

北九州発が水・金・日曜、台北/桃園発が月・木・土曜の週3往復を運航する。将来的にはデイリー化を視野に入れる。

深夜早朝便として運航するもので、時間帯に合わせた軽食や銘菓、飲み物を提供する見通し。運賃や販売開始時期は、6月ごろに発表を予定している。

同路線と名古屋/中部〜台北/桃園線は、2018年10月に開設。両路線ともに、新型コロナウイルスの影響で2020年3月から運休している。

2月に発表した次期中期経営戦略の概要で、国際線は東アジアへ展開の後、2030年以降には東南アジアへの路線拡大を図り、売上高を2028年度に150億円へ拡大するとしていた。

町田修代表取締役社長は、韓国や香港、中国沿岸部を就航先として検討していることを明らかにした。日本を午前発、現地を昼間発の需要が強いと分析しており、収益性を重視しつつ、慎重に路線を拡大すると話した。

■ダイヤ

7G801 北九州（23：40）〜台北/桃園（01：10+1）／水・金・日

7G800 台北/桃園（03：00）〜北九州（06：20）／月・木・土