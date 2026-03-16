タカノフルーツパーラーのアフタヌーンティー登場♡苺＆マンゴー食べ放題の春ティアラ

春のフルーツをたっぷり味わえる贅沢なティータイムが登場。タカノフルーツパーラーでは、2026年4月1日（水）から5月7日（木）まで「タカノフルーツティアラ フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」を開催します。カットフルーツ食べ放題と華やかなアフタヌーンティーセットを120分楽しめる人気プラン。苺とマンゴーを主役に、花をイメージした可憐なメニューが並び、春の気分を盛り上げてくれる特別なティータイムです♡

苺とマンゴーが主役の春ティーセット

今回のアフタヌーンティーは、苺とマンゴーを中心に“花”をモチーフにした華やかなラインアップ。

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苺のベイクドチーズタルトは、苺の果肉を花びらのように重ねたタルト。やさしい甘さとほどよい酸味のチーズケーキが広がります。

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マンゴープリン／マンゴーとパインのケーキ／アングレーズムース～苺ソース～

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ポテトサラダのフラワーブレッド／苺とコンソメの冷製スープ／ミモザ風苺のガーデンサラダ

軽食メニューも花のデザインで仕立てられており、見た目にも春らしいアフタヌーンティーに。

さらに、コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由で楽しめます。

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。

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カットフルーツ食べ放題＆限定パフェ

「タカノフルーツティアラ」では、カットフルーツの食べ放題も楽しめるのが魅力。フルーツ専門店ならではの新鮮な果実を思う存分味わえます♪

さらに平日限定で、時間帯メニューも登場。

自家製苺シャーベットのミニパフェ

苺の香りと甘酸っぱさを感じる店内製造シャーベットに、苺ソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたミニパフェです。

ご提供期間：4月1日（水）～5月7日（木）※平日限定

ご提供時間：3:00pmより

開催期間・料金・予約情報

「タカノフルーツティアラ フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」の詳細はこちら。

提供期間：2026年4月1日（水）～2026年5月7日（木）

※5月7日（木）以降のご予約は、4月1日（水）11：00amから承りを開始いたします。

料金：お一人様 5,500円（税込）／6歳～12歳 3,300円（税込）

※6歳未満は無料

利用時間：120分

なお、5月8日（金）からは「タカノフルーツティアラ～パイナップルフェスタ～」も開催予定です。

春のご褒美ティータイムに

苺とマンゴーを主役にした華やかなスイーツと、フルーツ食べ放題を一度に楽しめるタカノフルーツパーラーのアフタヌーンティー。春の花を思わせる可憐なメニューは、写真映えも抜群です♡

友人とのお出かけや自分へのご褒美タイムにもぴったり。旬のフルーツを味わいながら、贅沢な120分のティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪