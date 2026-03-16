米国は3大会連続で決勝に進出

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。米国代表が3大会連続で決勝の舞台に歩みを進めた。最後のアウトを取った瞬間、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）をはじめナインは歓喜の雄叫びを上げた。

米国はエースのポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が、2回にジュニオール・カミネロ内野手（レイズ）にソロを浴びて先取を許す。3回には好機を作ったがジャッジらの三振で返せず。それでもその裏、2死一塁からケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）の右前打で三塁を狙った一走のフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）を右翼ジャッジがノーバウンド送球でアウトにした。

そして4回だった。ガナー・ヘンダーソン内野手（オリオールズ）が右翼に同点ソロを放つと、1死からロマン・アンソニー外野手（レッドソックス）にも一発が飛び出し、逆転に成功した。

その後も一進一退の攻防。5回にはフリオ・ロドリゲス外野手がジャッジの本塁打性の当たりをスーパーキャッチ。1点を巡るハイレベルな争いが9回まで続き、最後はメイソン・ミラー投手（パドレス）が走者を三塁まで進まれながらも凌ぎ切った。ジャッジは手を上げて喜び、ナインとハグ。好守で何度もチームを救ったボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）は感情爆発させ、雄叫びを上げていた。

試合終盤、ドミニカ共和国の攻撃中にはストライク判定を巡って球審と口論する場面やベンチから怒りの声が飛ぶ場面もあった。最後もボール球と思われた1球がストライクコールされ、フアン・ソト外野手（メッツ）は怒りの形相を浮かべていた。（Full-Count編集部）