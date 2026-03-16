Maison de FLEUR『ポケモン』30周年記念アイテム発売へ！ ピカチュウのフリル付きトートバッグなど26種
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月27日（金）から、『ポケットモンスター』の30周年を記念し、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』との初コレクションを、全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。
【写真】ピチューやニャスパーも登場！ 『ポケピース』コレクション全26種一覧
■ポケピースのなかまたちを人気アイテムに
今回登場するのは、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチが魅力のアイテム全26種。
注目の「フリルハンドルトートバッグ」は、フロントに、ピカチュウやポッチャマ、マホイップが刺しゅうであしらわれ、持ち手に各キャラクターに合わせたフリルが飾られた、華やかなデザインが魅力だ。
また、ブランドを象徴する「ダブルリボントートバッグ」は、ドーナツやカップケーキなどスイーツを持った『ポケピース』のなかまたちを箔プリントで表現し、存在感のあるリボンとアートが調和した、大人かわいいアイテムに仕上げた。
さらに、ピカチュウ、ピチュー、ポッチャマ、モクロー、ヒバニー、マホミル、マホイップ、ニャスパーの全8種がそろうチャームも用意。
そのほか、立体感のあるリボンが目を惹く総柄プリントのポーチや、各キャラクターに合わせ、カラーリボンを添えたラウンドポーチやタオルハンカチもラインナップにそろう。
【写真】ピチューやニャスパーも登場！ 『ポケピース』コレクション全26種一覧
■ポケピースのなかまたちを人気アイテムに
今回登場するのは、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチが魅力のアイテム全26種。
また、ブランドを象徴する「ダブルリボントートバッグ」は、ドーナツやカップケーキなどスイーツを持った『ポケピース』のなかまたちを箔プリントで表現し、存在感のあるリボンとアートが調和した、大人かわいいアイテムに仕上げた。
さらに、ピカチュウ、ピチュー、ポッチャマ、モクロー、ヒバニー、マホミル、マホイップ、ニャスパーの全8種がそろうチャームも用意。
そのほか、立体感のあるリボンが目を惹く総柄プリントのポーチや、各キャラクターに合わせ、カラーリボンを添えたラウンドポーチやタオルハンカチもラインナップにそろう。