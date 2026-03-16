「フリルトートバッグ」（各7700円）　※価格は税込み

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　「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月27日（金）から、『ポケットモンスター』の30周年を記念し、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』との初コレクションを、全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

【写真】ピチューやニャスパーも登場！　『ポケピース』コレクション全26種一覧

■ポケピースのなかまたちを人気アイテムに

　今回登場するのは、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチが魅力のアイテム全26種。

　注目の「フリルハンドルトートバッグ」は、フロントに、ピカチュウやポッチャマ、マホイップが刺しゅうであしらわれ、持ち手に各キャラクターに合わせたフリルが飾られた、華やかなデザインが魅力だ。

　また、ブランドを象徴する「ダブルリボントートバッグ」は、ドーナツやカップケーキなどスイーツを持った『ポケピース』のなかまたちを箔プリントで表現し、存在感のあるリボンとアートが調和した、大人かわいいアイテムに仕上げた。

　さらに、ピカチュウ、ピチュー、ポッチャマ、モクロー、ヒバニー、マホミル、マホイップ、ニャスパーの全8種がそろうチャームも用意。
　
　そのほか、立体感のあるリボンが目を惹く総柄プリントのポーチや、各キャラクターに合わせ、カラーリボンを添えたラウンドポーチやタオルハンカチもラインナップにそろう。