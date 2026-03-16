アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優の和田彩花（31）が16日までにインスタグラムを更新。発売した著書に対する一部のコメントに思いをつづった。

和田は9日、自身のアイドル人生についてつづったエッセイなどを収録した著書「アイドルになってよかったと言いたい」を刊行。「私にとってアイドル経験は、良い時間と同じかそれ以上の苦しい時間をもたらしました。グループを卒業後も、『アイドル』で染みついた振る舞い、価値観を疑い直し、作り直す作業は簡単ではなかったです。アイドルをやってよかったとなぜ言えないのか、なぜアイドルをやってよかったといいたいのか、二つの相反する気持ちを大切にすることが、私自身でいるためには必要でした」と思いをつづった。

ストーリーズでは「コメント欄みたら不快だった」と言及。「SNSなんてそんなもんだよなと思ったと同時に、なぜいまだに誰かの理想像であり続けないといけないのか、誰かの理想から外れたら説教されないといけないのか、私と異なる意見とは思わなかった、説教だと感じた」とつづった。

「でも不快としか思ってなくて、傷付いてはないです」と説明。「苦しみをわかってもらおうとは思っていないけれど、そういう場所で私は生きてきたってことを知ってください、知られなくてもいいか、てか知ろうともしないか、まぁいいよ、しらなくて」と複雑な思いをにじませつつ、続く投稿では「不快な気持ちを表明してる場合ではないよな 今大事なのはこっち 戦争反対！！！！！！！！」と訴えた