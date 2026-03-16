「YouTubeドリーム」という言葉は、過去のものになりつつある。

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現在、YouTuberをとりまく数字は残酷だ。全盛期の2021年頃なら、仮に100万回再生されたら30万円から50万円の広告収入が期待できた。しかし今、同じ100万回再生でも、エンタメ系動画なら収益が10万円を切るケースすら珍しくないという。

背景にあるのは、YouTubeプラットフォームの変化だ。数秒で消費される「ショート動画」の普及もあり、1再生あたりの価値は低下。広告主は"ただ見られるだけ"の動画に高い単価を払わなくなった。

こうした中で、一部のクリエイターたちはすでに別の戦い方にシフトしている。彼らが求めているのは、登録者100万人の「なんとなく動画を流し見する層」ではない。自分たちが作るコンテンツに対して月額会費を払い、数万円の限定商品を買い、リアルなイベントに足を運ぶ1%の"コアファン"がターゲットなのだ。

もはや、面白い動画を作るだけでは生き残れない──「だいにぐるーぷ」も早々に方針転換し従来とは違う収益構造を築き上げた。

彼らは1997年度生まれの同級生5人組からなるYouTuberだ。今年で結成9年目を迎え、登録者数は約108万人にのぼる。代表作としては「アメリカ全土で1週間鬼ごっこ」、「1週間以内に6つの無人島から脱出せよ」などが挙げられ、他のクリエイターとは一線を画した予算規模の大きいコンテンツを強みとしている。

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「転売で経費稼ぎしようと…」

──グループには「大卒チーム」と「中卒チーム」があるそうですね。同級生だったみなさんの結成のきっかけは？

「もともとは中学からよく遊んでいて。高校、大学と進むにつれてバラバラになっちゃったんですけど。僕が大学に入った年の9月くらいに中卒組の土井谷や須藤とかにも声をかけて、『来年の4月からYouTubeやろう』という段取りになったんです。

簡単にいうと、みんなYouTuberのことをバカにしていたんですよ。これ多分、当時 YouTube始める人あるあるだったと思いますけど、『俺らのほうが面白くね？』『ヒカキンってつまんなくね？』みたいな（笑）。 そういう"勘違い"もありました。

あとこれは主に僕にいえることですが、年齢を重ねるたびに優秀な人にたくさん出会って自分の"何者でもない感"に絶望していたんです。だったら『なにか挑戦したい』と思って。自信あることはなにかと考えたときに、地元の友達とYouTubeで戦うのがいちばん勝てそうだなと思ったんです」

──「だいにぐるーぷ」は企画が壮大で、なかには1時間超えの動画も珍しくありません。メンバーも多いですし、経費の面でも初期の頃はかなり厳しかったのでは。

「とにかく金がなかったですね。しばらくはギャラなかったです。企画も『ディズニー行ったふり選手権』とか、つまらないものばかりでしたし（笑）。最初の1年がダメダメで、本当はやめることも考えたんです。でも編集技術とかも身についていたし、『もったいないよね』となって。方針変えて次の年にやった『心霊スポット1週間生活』がバズった。この時はメンバーから1万5000円ほどカンパを集めてなんとか乗り切りました」

──ほかにも"ジリ貧エピソード"はありますか。

「いくらバズっても、YouTubeの収益が振り込まれるのって翌月なんですね。『心霊スポット1週間生活』がバズってすぐ、また別の心スポ動画を撮ろうと動いたんですが、大変でしたね。福島で撮影したのですが、1人1泊2000〜3000円みたいな民泊を3名分で予約して、終盤は具のないおにぎり食って過ごしていました。撮影が終わった時はマジで財布が空でしたね。

その年の秋ぐらいにバズった動画の収益が200万〜300万円くらい入りました。次にバズったのが『無人島生活』なんですが、この時の予算が大体200万〜300万。この時は経費が急増して親とか、当時付き合っていた彼女からも借金しました。僕らも場合によっては撮影や準備期間も多いから、とにかく"自転車操業"でしたね……」

"逮捕ドッキリ"で思わぬトラブルも

──その後、芸能事務所に所属している時期もありましたが1年ほどで辞めている。この頃はなにがあったのですか。

「事務所側に一切不満はなくて。あちらは多分、僕らの成長に投資する感覚で契約してくれたんだと思いますが、いざ登録者100万人とかになった後で辞めますというと不義理になってしまう。あとはこのままだと『ろくな大人にならないな』というのもあったかな。一生、タレントとして食っていくならいいけどそんなつもりはなく、ちゃんと自分たちで商売をしたいと考えて契約を取り下げた。

メンバーとは揉めませんでしたね。『面白いほうを取りましょうや』とみんな言ってくれて、独立することにした。この頃になってやっと、みんなバイトせずに食えるぐらいになっていたと思います」

──トラブルは少なそうですが、なにか印象に残る揉めごとなどはないですか。

「2022年10月の『逮捕ドッキリ』はちょっと揉めましたね。そもそも4年半前ぐらいから仕込んでいた肝入り企画で、今は脱退してしまった加藤というメンバーが逮捕されるという内容でした。この時、説得力を出すためにニセの活動休止をしたんですが、スポーツ紙などで予想以上に大きく取り上げられ炎上して……。事前にお伝えしている方もいたのですが、なかには本当に解散を信じている人もいて、いろいろと大変でした」

活動資金がほぼゼロに近い状態だった「だいにぐるーぷ」。今はメンバー脱退、事務所の退所なども経て年商はなんと2億円以上にのぼるという。"自転車操業"の状況から、どのようにしてここまで成長をみせたのか。後半では冒頭でも触れた"コアファン"に着目する、「新世代のYouTuberの稼ぎ方」についてお伝えする。

（後編につづく）

【プロフィール】だいにぐるーぷ／YouTube登録者数108万人。中学生時代の友人同士で結成されたクリエイター集団。制作する大型企画は、YouTubeだけでなく全国の映画館でも上映されている。

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@dai2group