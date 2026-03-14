WTTチャンピオンズ重慶

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶は14日、中国・重慶で行われた。男子シングルス準々決勝で、世界ランク8位の松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（中国）を4-2で撃破して準決勝に進出。大金星に日本のファンも仰天している。

18歳が、世界トップを粉砕した。2025年世界選手権の男子シングルス金メダルなど、現在の卓球界の頂点に君臨する王楚欽に、松島が真っ向勝負を挑んだ。第1ゲームは8-11で落としたものの、第2、3ゲームは11-9で接戦をモノにした。第4ゲームも奪って王手をかけると、第6ゲームで決めた。

王楚欽は中国人にも超人気選手。会場は完全アウェーで、王がポイントを挙げるたびに大歓声が上がった。だが、松島勝利の瞬間、会場は静寂に包まれた。

衝撃の大番狂わせにネット上の日本のファンからは「松島勝っちゃったすげ〜」「王楚欽今年初の敗北は松島選手でした。手が震えてる…」「え、松島くん王楚欽に勝ったの！？」「勝った瞬間静かすぎ それが気持ちよい」「松島ついに人間卒業か」「松島輝空もう一つ上のレベルに行ってしまった？ 強すぎだろ」「松島輝空は神です。異論は認めん」「松島また王楚欽にかったんか！！！！ まじか！！！！？？？？？」などの声が上がった。

昨年12月のWTTファイナルズ香港では2ゲーム連取しながら逆転負け。この日の場内インタビューでは「香港とまったく同じ内容で勝てると思ってなかったけど、相手のミスや自分が勝負に出たのが勝てた要因。凄く嬉しかった」と胸を張った。



（THE ANSWER編集部）