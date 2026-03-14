男性デュオ「ポルノグラフィティ」が14日、公式サイトを更新。新型コロナウイルス感染症への感染を発表していた岡野昭仁（51）が回復しツアーを再開することを発表した。

「『20thライヴサーキット “水” 』静岡公演に関して」と書き出して「『20thライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開催見合わせにより、公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。」と謝罪。

「岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、2026年3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演より、『20thライヴサーキット“水”』を改めてスタートさせていただきます。」と伝えた。

「開催を見合わせとさせていただきました公演の振替公演および払い戻しの詳細につきましては、現在調整を進めておりますので、ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と説明。「詳細が決まり次第、ツアー特設サイトおよびオフィシャルSNSにてお知らせいたします」と伝えた。

同グループは2月27日、公式Xを通じて岡野が新型コロナウイルスに感染したことを発表。この日は千葉・市原市市民会館での公演を岡野の体調不良を理由に当日に公演中止としていた。