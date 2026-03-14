かわいすぎるだろ！ 元NMB48グラビア美女、期間限定黒髪ロングに大反響
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、11日にインスタグラムを更新し、期間限定という黒髪ロングヘア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】本郷柚巴、3rd写真集オフショット大放出「可愛すぎる」
昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は一転、黒いロングヘア姿を公開している。「期間限定スーパーロング」とつづり、ハッシュタグで「プルシールエクステ」と説明している。
コメント欄には「本当にロング可愛すぎますね」「かわいいっ」「おい可愛すぎるだろ」といった絶賛の声が寄せられてている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）
【写真】本郷柚巴、3rd写真集オフショット大放出「可愛すぎる」
昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は一転、黒いロングヘア姿を公開している。「期間限定スーパーロング」とつづり、ハッシュタグで「プルシールエクステ」と説明している。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）