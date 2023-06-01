1991年にフジテレビ系月9枠で放送されたドラマ『101回目のプロポーズ』が、3月14日よりTVerにて無料配信された。

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本作は、浅野温子演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田鉄矢演じる真面目が取り柄の中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。

建築会社の万年係長・達郎（武田鉄矢）は、一見カッコいいが実はアニメオタクの弟・純平（江口洋介）と暮らしている。99回の見合いで断られ続け、すっかり自信を失っている達郎に100回目の見合い話が舞い込む。相手はチェロ奏者の薫（浅野温子）。そんな彼女に当然のように断られた達郎だが、どうしても諦めきれずに猛烈なアタックを開始する。初めは戸惑っていた薫だが、達郎の純粋な心に触れ、次第に心を開いていく……。

共演には、江口洋介、田中律子、浅田美代子、竹内力、石田ゆり子、長谷川初範らが名を連ねている。

なお、3月19日からは本作の続編となる『102回目のプロポーズ』がFODにて配信スタート。4月1日からはフジテレビ系で地上波放送も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）