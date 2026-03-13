仲里依紗【セブンイレブン】和スイーツのクオリティに驚き「パーフェクト」「本当に美味しい」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『セブンイレブンで姉妹バトルしてたられいちゃんが暴走しだしてお姉ちゃんは心配になったんだが気持ちいいくらい食べまくってくれて本当にさすがだよれいちゃんありがとう』という動画を投稿。仲さんが、【セブン-イレブン】での購入品を公開してくれる中で、美味しさに驚いたスイーツをご紹介します。

仲さんが「これ食べてみたかったの」と取り出した商品がこちら。

◼︎白玉クリームぜんざい

セブン-イレブン / 白玉クリームぜんざい 税込334円（公式サイトへ）

上品な甘さの粒あんの上に、もちもちの白玉とホイップクリームをのせたぜんざい。

カップに入っているので、ちょうど良い食べきりサイズが魅力です。

◼︎パーフェクトなクオリティ

仲さんは「あんこが大量に入ってる」「あんこってなんだと思いますか？」と問いかけつつ、あんこはタンパク質だと説明し、アクションのトレーニングに励んでいる仲さんには欠かせない栄養素だとコメント。

そして、モチモチの白玉をあんこに絡めて食べると「セブンイレブン、餅ヤバい」「この餅はついてるね。完全に」と、白玉がつきたてのお餅のようだと絶賛。

さらに「クオリティが高い。あと、砂糖の加減がパーフェクト」「本当に美味しい和菓子屋さんの小豆」「甘すぎない、私が大好きな生クリーム」「さっぱりした牛乳の最高の生クリーム」と、バランスも最高だと教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、仲さんが【セブン-イレブン】で購入した商品の数々を紹介。ぜひ、チェックしてみてくださいね！