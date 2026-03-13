なんか小さくてかわいいやつ『ちいかわ』アニメシリーズのシーズン２全122話をディズニープラス スターにて配信決定！

月曜日から金曜日に1話ずつ、122日間の『癒やし』が毎日届けられます☆

Disney+(ディズニープラス) スター アニメ『ちいかわ』シーズン２

ディズニープラス スターで2026年3月16日(月)より月〜金まで毎日1話ずつ配信

配信話数：全122話

原作：ナガノ「ちいかわ」

監督：松村樹里亜

アニメーション制作：動画工房

キャスト：青木 遥、田中誠人、小澤亜李、井口裕香 ほか

人気クリエイター・ナガノ氏が描くSNS発の漫画から誕生した「ちいかわ」

楽しく、切なく、時にハードな日々をけなげに生きる“ちいかわ”たちの姿は、世代を超えて多くの人々の心をつかみ、今や日常のさまざまな場面で愛される存在となっています。

2026年に入り、アプリやイベントなど多方面でさらなる盛り上がりを見せる中、ついにアニメシリーズ『ちいかわ』シーズン 2 がディズニープラスに登場！

2026年3月16日より、月曜日から金曜日に全122話を「毎日1話ずつ」配信開始。

新生活が始まる春、日々のルーティンにそっと寄り添う、122日間の特別な「ちいかわタイム」が届けられます☆

総再生回数は驚異の4億回を突破！進化し続ける「ちいかわ」旋風が止まらない！

2026年に入り、待望のスマホアプリのリリースや、各地でのイベント開催など、ますます熱気が高まっている「ちいかわ」

X（旧 Twitter）のアニメ公式アカウントのフォロワー数は約460万人（2026年3月現在）を突破しました。

さらに、公式YouTube チャンネルなどでのアニメ総再生回数は4億回を超えるなど、その人気は今なお右肩上がりで急上昇を続けています。

月曜日から金曜日に1話ずつ、「ちいかわ」たちが122日間の『癒やし』を毎日お届け。

ディズニープラス スターにて2026年3月16日より月〜金まで毎日1話ずつ配信されているアニメ『ちいかわ』シーズン２の紹介でした☆

©ナガノ / ちいかわ製作委員会

