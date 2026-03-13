全122話を毎日お届け！ディズニープラス スター アニメ『ちいかわ』シーズン２
なんか小さくてかわいいやつ『ちいかわ』アニメシリーズのシーズン２全122話をディズニープラス スターにて配信決定！
月曜日から金曜日に1話ずつ、122日間の『癒やし』が毎日届けられます☆
Disney+(ディズニープラス) スター アニメ『ちいかわ』シーズン２
ディズニープラス スターで2026年3月16日(月)より月〜金まで毎日1話ずつ配信
配信話数：全122話
原作：ナガノ「ちいかわ」
監督：松村樹里亜
アニメーション制作：動画工房
キャスト：青木 遥、田中誠人、小澤亜李、井口裕香 ほか
人気クリエイター・ナガノ氏が描くSNS発の漫画から誕生した「ちいかわ」
楽しく、切なく、時にハードな日々をけなげに生きる“ちいかわ”たちの姿は、世代を超えて多くの人々の心をつかみ、今や日常のさまざまな場面で愛される存在となっています。
2026年に入り、アプリやイベントなど多方面でさらなる盛り上がりを見せる中、ついにアニメシリーズ『ちいかわ』シーズン 2 がディズニープラスに登場！
2026年3月16日より、月曜日から金曜日に全122話を「毎日1話ずつ」配信開始。
新生活が始まる春、日々のルーティンにそっと寄り添う、122日間の特別な「ちいかわタイム」が届けられます☆
総再生回数は驚異の4億回を突破！進化し続ける「ちいかわ」旋風が止まらない！
2026年に入り、待望のスマホアプリのリリースや、各地でのイベント開催など、ますます熱気が高まっている「ちいかわ」
X（旧 Twitter）のアニメ公式アカウントのフォロワー数は約460万人（2026年3月現在）を突破しました。
さらに、公式YouTube チャンネルなどでのアニメ総再生回数は4億回を超えるなど、その人気は今なお右肩上がりで急上昇を続けています。
月曜日から金曜日に1話ずつ、「ちいかわ」たちが122日間の『癒やし』を毎日お届け。
ディズニープラス スターにて2026年3月16日より月〜金まで毎日1話ずつ配信されているアニメ『ちいかわ』シーズン２の紹介でした☆
続きを見る
©ナガノ / ちいかわ製作委員会
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全122話を毎日お届け！ディズニープラス スター アニメ『ちいかわ』シーズン２ appeared first on Dtimes.