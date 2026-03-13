むくえな・えなぴ、髪色＆メイクを一新 印象ガラリな姿が話題「可愛さが異次元」「春来たって感じ」
【モデルプレス＝2026/03/13】2人組YouTuber・むくえなのえなぴが3月12日、自身のInstagramを更新。新しい髪色に合わせてメイクも変更した姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳美女YouTuber「ビジュアル良すぎて泣く」“別人級”のピンクヘア＆メイク
えなぴは「髪色ピンクになったからメイクも変えた」とつづり、屋外での自撮り写真を投稿。金髪ロングからピンク系のボブスタイルにイメージチェンジした姿を公開した。髪色に合わせ、目元や頬にピンクを取り入れたメイクで、「最近のお気に入りの子たちいろいろ」とコメントし、お気に入りのグッズや化粧品、香水も紹介している。
この投稿にファンからは「可愛さが異次元」「真似したくなる」「別人級」「春来たって感じ」「新しいメイクも優勝してる」「ビジュアル良すぎて泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆えなぴ、髪色ピンクでメイクも一新
◆えなぴの投稿に反響
