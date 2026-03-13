現役漫画家・ほみなみあが『FLASH』で魅せた大胆グラビア！【穂波あみ】

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

“美しすぎる漫画家”穂波あみが『FLASH』セクシーグラビア見せた！

「ほみなみあ」名義で「ウルトラジャンプ」に連載を持つ漫画家・穂波あみが『FLASH』に登場した。

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

誌面では大胆なランジェリーグラビアに挑戦。漫画執筆とグラビア活動を両立させる異色の「二刀流」として、躍進を続ける彼女の艶やかな姿は必見だ。

【プロフィール】

穂波あみ（ほなみ・あみ）

6月10日生まれ 東京都出身

T160・B85 W60 H92

会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載中。昨年、本誌にて初グラビアに挑戦し、話題に。

そのほか最新情報は、公式X（@nam_man3）にて

【クレジット】

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『First Love』が各電子書店より発売中！