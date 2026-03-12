こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月12日は、WBCで熱戦を繰り広る侍ジャパンの選手たちへ大谷翔平選手がプレゼントしたことが話題になっている、Beats（ビーツ）のワイヤレスヘッドホン「Beats Studio Pro」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - サンドストーン 44,710円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

USB-Cロスレス再生と3つのサウンドプロファイルを搭載した、「Beats Studio Pro」が10％オフとお買い得！

USB-C接続によるロスレスオーディオと3種類のサウンドプロファイルを備えた、Beats（ビーツ）の「Beats Studio Pro」は、アクティブノイズキャンセリングなどの機能も搭載し、音質にも機能にもこだわりたい人に注目のヘッドホン。

幅広いシーンで快適なリスニングを楽しめるプレミアムモデルが10％オフとお買い得です。

本製品は、音質と機能性を両立したプレミアムモデルです。

注目したいのが、USB-C接続によるロスレスオーディオ再生。対応デバイスと有線接続することで、より高精細な音源をそのまま楽しめる仕様です。

ヘッドホンには3種類のサウンドプロファイルが内蔵。

音楽制作などに適したリファレンスモード、低音や迫力を重視したモード、映画や動画視聴向けのモードなど、用途に合わせた音質を選べるのも嬉しいポイントです。

ANCと外部音取り込みでシーンに対応

リスニング環境を整える機能も充実しています。

周囲の音を低減するアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載しており、通勤や移動中でも音楽に集中しやすい設計です。

一方で、外部音取り込みモードにも対応。ヘッドホンを装着したまま周囲の音を聞き取れるため、街中やオフィスなどでも安心して使えます。

USB-C接続によるロスレスオーディオと3種類のサウンドプロファイルを搭載した「Beats Studio Pro」。

アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードにも対応し、音楽から動画視聴まで幅広いシーンで快適なリスニング体験を提供してくれるヘッドホンです。

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - サンドストーン 44,710円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Beatsのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp