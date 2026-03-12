専用の意匠を採用した最上級モデル

ミニバンは日本のファミリーカーとして長く親しまれてきました。その中でも、多くの家庭に選ばれてきたモデルのひとつが日産の「セレナ」です。

広い室内と扱いやすさを特徴とするこのクルマは、登場以来長く支持され続けており、2026年には誕生から35周年という節目を迎えます。

セレナの初代モデルが登場したのは1991年です。家族での移動を快適にすることを重視した設計が評価され、以降も時代の変化に合わせて進化を重ねてきました。

長年にわたってファミリー層から高い人気を集めてきた背景には、広い車内空間や使い勝手の良さといった基本的な魅力がしっかりと受け継がれてきたことがあります。

現在販売されているモデルは、2022年11月に登場した6代目です。開発コンセプトは初代から続く「BIG」「EASY」「FUN」。

この理念のもと、クラスでもトップレベルとされる広い室内空間や、多くの人が使いやすい装備が盛り込まれています。

そのセレナですが、2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、2026年2月中旬から販売が開始されました。

今回の変更では、主にデザインと装備面が見直されています。一部グレードではフロントグリルやアルミホイールのデザインが刷新され、より洗練された印象になりました。さらにボディカラーも拡充され、全グレードに3色の新色が追加されています。

加えて、実際のユーザーから寄せられた声を反映した機能改善も行われました。アクセルペダルだけで加減速をコントロールしやすくする「e-Pedal Step」には、前回の設定を記憶するモードが追加されています。

また、停車後に後席の確認を促す「後席リマインダー」も新しく採用され、置き忘れなどの防止に配慮されています。

ラインナップの中で最も高価なグレードが「e-POWER LUXION（ルキシオン）」です。ボディサイズは全長4765mm×全幅1715mm×全高1885mm、ホイールベースは2870mmとなっています。

ミニバンとしてはバランスの取れたサイズでありながら、室内の広さもしっかり確保されています。

外観では、専用のフロントグリルとアルミホイールが装着されており、通常モデルよりも高級感のあるデザインとなっています。

落ち着いた雰囲気と存在感を両立したスタイルで、プレミアム感を意識した仕上がりです。

ボディカラーは全10色が用意されており、今回のマイナーチェンジでムーンボウブルー、アクアミント、ディープオーシャンブルーの3色が新たに加わりました。

車内にも上質さを高める工夫が見られます。シートには「テーラーフィット」と呼ばれる次世代素材が採用されており、しっとりとした触り心地と体を包み込むような座り心地が特徴です。

長距離の移動でも疲れにくく、最上級グレードにふさわしい快適な空間が作られています。

シートレイアウトは7人乗りの3列シートです。特に2列目には、日産の高級ミニバン「エルグランド」などにも採用されているキャプテンシートが装備されています。

ゆったりとした座り心地で、移動時間をより快適に過ごせる設計です。さらにディーラーオプションとして、15.6インチの後席専用大型モニターも用意されており、長距離ドライブでも後席の乗員が映像を楽しめます。

運転支援装備も充実しています。高速道路での移動をサポートする「プロパイロット2.0」が標準装備されており、同一車線内であれば前方を注視している状態でハンドルから手を離して走行することが可能です。長距離運転の負担軽減に役立つ先進システムとして注目されています。

また、駐車支援機能として進化した「インテリジェント アラウンドビューモニター」も搭載されています。車両周囲を立体的に確認できる「3Dビュー」、交差点などで左右の状況を確認しやすい「フロントワイドビュー」、さらにミラーを閉じた状態でも左右の映像を表示する「両サイドミラークローズドビュー」といった機能が追加され、より安全な運転をサポートします。

パワートレインには第2世代のe-POWERが採用されています。1.4リッター直列3気筒エンジン（HR14DDe）は発電専用として働き、駆動はモーター（EM57）が担当するシリーズハイブリッド方式です。

モーターならではのスムーズな加速が特徴で、燃費はWLTCモードで18.1km／Lとなっています。

駆動方式は2WD（FF）のみとなっています。なお、他のグレードであるハイウェイスターVには前後モーターによる4WDシステム「e-4ORCE」が設定されていますが、LUXIONでは選択できません。

気になる価格ですが、e-POWER LUXIONの価格は499万8400円（消費税込み）です。ミニバンとしては高価格帯に入りますが、先進装備や上質な内外装を考えると、プレミアム志向のユーザーを意識したモデルであることがわかります。

このモデルについてネット上でもさまざまな意見が見られます。例えば「顔が変わって迫力増した」「専用の室内が豪華」といった独自の意匠に対する評価がある一方で、「価格が499万8400円はちょっと高い気もする」「LUXIONにe-4ORCEがないのは少し残念」という声も見られます。

また、「後席モニターが15.6インチなのは家族連れにはありがたい」「キャプテンシートは長距離ドライブに良さそう」といった感想もあり、多くのユーザーが関心を寄せている様子がうかがえます。

このようにセレナは長年の歴史を持ちながら、時代に合わせて進化を続けてきたミニバンです。

今回のマイナーチェンジによって、快適性や安全性がさらに高められ、これからもファミリーカーとして多くの人に選ばれていくことになりそうです。