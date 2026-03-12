声優・石原夏織、ハワイ旅行中のミニスカコーデ披露「美脚が際立つ」「楽しんでるのが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】声優の石原夏織が3月10日、自身のInstagramを更新。ハワイでのミニスカートスタイルを投稿した。
【写真】32歳美人声優「美脚が際立つ」開放的なミニスカ姿
2月9日から断続的にハワイ訪問時の写真を投稿している石原。「ハワイの続き」「KCCファーマーズマーケットにいったよ 私ははちみつを買いました」とつづり、写真を複数枚公開。白いフリルのキャミソールとミニスカートのセットアップに白いキャップを被り、カジュアルでガーリーな姿でマーケットを楽しむショットを披露している。
この投稿にファンからは「楽しんでるのが伝わってくる」「白コーデが映える」「可愛すぎる」「美脚が際立つ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
