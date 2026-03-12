月がなければ地球の気候は「予測不能な地獄」に変わる!?「月の潮汐力」は地球にもたらした恩恵とは【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

もし月がなかったら地球はどうなる？

生命が生存するには過酷すぎる環境

地球と月とは、引力という力でお互いに引き合っています。この引力と、引き合いながら回るときに生じる遠心力が海の干潮と満潮を引き起こします。これを潮ちょう汐力（潮汐作用）といいます。惑星と衛星がお互いにこれほど作用し合うのは、太陽系では地球と月だけと考えられています。

そんな月がなかったら、海の満潮、干潮はもちろんのこと、地球はいまのような「命の惑星」ではなかった可能性があります。

たとえば、月の潮汐力は地球の自転スピードを遅くする作用をしています。もし月がなかったら、地球は１日８時間という猛烈なスピードで回転していたと考えられます。そうであれば地表も海も大荒れの状態で、もし生命が誕生できたとしても、現在の人類のような進化は望めなかったでしょう。

また、地球の自転軸の傾きを一定に保ってくれているのも月の引力です。

地球は自転軸が約23.４度傾いた状態で太陽の周りを１年かけて公転しています。

月がなければ、自転軸がわずか１度ずれただけでも、その傾きは予測不能な変動を起こしてしまいます。もし月がなかったら、地球の自転軸は不規則に変化し、大規模な気候変動が起こっていたはず。

このように唯一の衛星である月こそが、地球に生命の誕生をもたらしたと考えられるのです。

人類にとって月はいちばん身近な天体です。月の満ち欠けから暦が生まれ、月を舞台に物語が語られてきました。そしてついにアポロ計画によってはじめて人類が月に立ったことで、月は物語の舞台からリアルな存在になったのです。

◉ 潮汐力のしくみ ◉

地球と月はお互いに引っぱり合っている。

この力が海水の干潮、満潮を引き起こす。

※注）実際には地球の自転のため、満潮となる地点は、月にもっとも近い場所よりもずれる。

