ユーチューバー・ヒカル（34）の動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「必ず復活します」と宣言した。

「遊楽舎 姫路花田店」が2月末で閉店し、3月5日に撮影された動画。実業家・トモハッピー氏と「flat-工房」の動画が原因で“炎上”状態になったといい「他人の軽率な行動で運営が困難になるレベルまで持っていかれたわけですから。凄く虚しい気持ちになって、この世にいたくないなとまで思わされました」と大きなショックを受けたと明かしていた。

それでも、ユーチューバー・ヒカルや周辺の店舗の仲間たちからの支援を受けて「もう一回頑張ってみようかなって思っています」と前を向いた店長。

また「いくつかの企業さまから声をかけていただいております。どのような形になるかは分からないんですけれども、必ず復活します」と宣言する場面もあった。「もちろんYouTubeチャンネルと『遊楽舎』を復活させたいと思っています。今はそのための準備期間のような形になっています」といい、「どんなに早くても1、2カ月はかかると思っております」と語っていた。